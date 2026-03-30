Парламентарни избори

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

30 март 2026, 08:52
Източник: БГНЕС

С метната палата напомня, че на 31 март изтича срокът, в който политическите партии трябва да представят в Сметната палата своите годишни финансови отчети за 2025 г.

До края на последния работен ден (петък) 78 от 132 политически партии са изпълнили задължението си, регламентирано в Закона за политическите партии. 

Документите на хартиен и електронен носител се подават в сградата на одитната институция на следния адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6, стая 604.

Освен финансовите отчети за 2025 г., политическите партии трябва да предоставят и декларациите по образец, които съдържат списъци на физическите лица, направили дарения.

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба от 2556 до 5112 евро. Освен това губят правото си на държавна субсидия, като тази санкция остава в сила до провеждането на следващите избори за народни представители.

Съгласно Закона за политическите партии, за неподаден се смята годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите.

До 15 април Сметната палата ще публикува отчетите на интернет страницата си. След това в 6-месечен срок ще извърши одит за съответствие на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали са помещения - държавна или общинска собственост и са участвали в избори. Одитният доклад също се публикува на интернет страницата.

Източник: Сметна палата    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 24 минути

Любопитно Преди 42 минути

България Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 3 часа

Свят Преди 10 часа

Свят Преди 11 часа

Свят Преди 11 часа

Любопитно Преди 11 часа

България Преди 12 часа

