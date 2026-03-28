България

Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици

28 март 2026, 07:00
Източник: iStock/GettyImages

П рез нощта времето ще е облачно с валежи от дъжд, в планините и планинските райони от сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в останалата част от страната – от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°. Атмосферното налягане бавно ще се повишава, ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

В събота преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. След обяд отново ще се увеличи, ще е предимно купесто-дъждовна и ще завали, на места в южните и източните райони ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около -2°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 16 мин. и залязва в 18 ч. и 48 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 32 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 8 мин. и изгрява в 13 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

В неделя ще се задържи облачно с валежи. Има повишена вероятност в Централна Северна и в Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

В понеделник също ще вали, но валежите ще са на по-малко места и по-малко по количество. Ще има и временни разкъсвания на облачността. Дневните температури ще са малко по-ниски.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

