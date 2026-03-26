Свят

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Първата дама Мелания Тръмп предизвика фурор, появявайки се рамо до рамо с ИИ робота Figure 03. Тя представи визия за бъдещето, в която хуманоидни учители по философия и изкуство ще обучават децата ни вкъщи, докато машините поемат целия домашен труд

26 март 2026, 14:10
П ървата дама Мелания Тръмп вървеше рамо до рамо с лъскава, черно-бяла фигура без лице в сряда по време на среща на върха по въпросите на образованието, на която тя беше домакин в Белия дом. Въпреки външния си вид, това не беше същество от друг свят. Това беше хуманоиден AI робот, известен като Figure 03.

Във видеоклиповете от срещата се вижда как роботът се разхожда механично до първата дама, като дори приветства присъстващите в залата на няколко различни езика и маха с ръка.

„Figure 03, благодаря ти, че се присъедини към мен“, каза първата дама.

„Справедливо е да се каже, че ти си първият ми хуманоиден гост в Белия дом, произведен в Америка“, каза още Мелания Тръмп.

Източник: Getty Images

Видеоклиповете на първата дама, вървяща до робота, бързо станаха популярни онлайн и натрупаха стотици хиляди гледания и коментари, но малко се каза за това кой е създал робота и за какво се използва той.

Роботът е създаден от компанията за AI роботика Figure – една от водещите компании в разрастващата се подсектор на изкуствения интелект, която се надпреварва в създаването на реалистични роботи. Преди шест месеца компанията обяви, че е надхвърлила 1 милиард долара финансиране, което включва инвестиции от Nvidia и LG Technology Ventures. Изпълнителният директор и основател Брет Адкок отбеляза в сряда в социалната мрежа X, че роботът е направил „история като първия хуманоиден робот в Белия дом“, пише NBC News.

Източник: Getty Images

Роботът, висок около 173 см и тежащ близо 60 кг, се рекламира от компанията като автономен инструмент за домакински задачи. Той е покрит с мрежеста тъкан и включва камери в ръцете и тактилни сензори, които помагат на операторите да виждат целите му. В промоционалните видеоклипове се вижда как той зарежда съдомиялна машина, пере, събира играчки и сгъва дрехи.

Източник: Getty Images

На срещата на върха, фокусирана върху ИИ и образованието, първата дама говори пред 45 жени световни лидери за потенциалните ползи от технологията в живота на младите хора, включително чрез хуманоидни преподаватели с ИИ.

„Много скоро изкуственият интелект ще се премести от мобилните ни телефони в хуманоиди, които носят практическа полза“, каза Мелания Тръмп и добави:

Източник: Getty Images

„Представете си хуманоиден преподавател на име „Платон“. Достъпът до класическите науки става мигновен — литература, наука, изкуство, философия, математика и история — целият информационен корпус на човечеството е на разположение в уюта на вашия дом“.

Роботът Figure 03, който в момента не се предлага на пазара за образователни цели или за директна покупка от потребители, работи чрез модел „визия-език-действие“ (VLA). Тези модели обработват данни в реално време чрез сензори за визуално възприятие, като камери, и след това използват разсъждения на ИИ за решаване, предвиждане и изпълнение на задачи. Figure 03 използва собствения VLA модел на компанията, наречен Helix. Моделът позволява на робота да реагира и на гласови команди.

Изглежда, че Figure AI няма активни договори с федералното правителство. 

Въпреки това се съобщава, че хуманоидните роботи с ИИ са привлекли вниманието на администрацията на Тръмп, която проучва използването на подобни машини като потенциални помощници за американската армия.

Това изглежда не е фокусът на Figure 03. Предишни модели на компанията, като Figure 02, са насочени повече към задачи, свързани с физически труд. Адкок по-рано заяви, че компанията се надява роботите да действат като начин за справяне с недостига на работна ръка в САЩ.

„Днес заплащането на ръчния труд е основният двигател на цените на стоките и услугите“, пише Адкок на уебсайта на компанията.

„Тъй като тези роботи се „вливат в работната сила“ навсякъде – от фабриките до земеделските земи – разходите за труд ще намаляват, докато станат еквивалентни на цената за наемане на робот. С течение на времето хората биха могли изцяло да излязат от веригата, тъй като роботите ще станат способни да изграждат други роботи — което ще свали цените още повече.“

Още кадри от сензационния гост в Белия дом - вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Мелания Тръмп влезе в историята с първия хуманоиден гост в Белия дом
21 снимки
Мелания Тръмп робот
Мелания Тръмп робот
Мелания Тръмп робот
Мелания Тръмп робот
Последвайте ни
pariteni.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

