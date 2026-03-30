Иран разширява атаките в Залива, Израел отвръща с удари по Техеран

Е скалацията на напрежението в Близкия изток продължава с нова серия от атаки и ответни удари, които обхващат както държави от Персийския залив, така и самата иранска столица.

Кувейт и редица други страни от региона съобщиха за нови нападения, приписвани на Иран. Кувейтските власти обявиха, че при удар е била засегната помощна сграда към електроцентрала и завод за обезсоляване на морска вода – критична инфраструктура за страната. При атаката е загинал индийски работник, а нанесените материални щети са значителни.

По данни на министерството на електроенергията и водните ресурси, става дума за целенасочено нападение срещу обект, който има ключова роля както за производството на електроенергия, така и за снабдяването с питейна вода.

Паралелно със случващото се в Кувейт, Саудитска Арабия съобщи, че нейната противовъздушна отбрана е прехванала пет балистични ракети. Под обстрел от дронове и ракети отново са попаднали още Бахрейн, Йордания, Катар и Обединените арабски емирства, като по-голямата част от атаките са били неутрализирани.

На този фон Израел обяви, че нанася удари по военна инфраструктура в Техеран. Според израелската армия операциите са насочени срещу обекти, свързани с иранските военни структури, но без да се дават допълнителни подробности.

Настоящата ескалация идва на фона на продължаващия вече втори месец конфликт в Близкия изток, който противопоставя Израел и Иран, но постепенно въвлича и други държави от региона. Напрежението се засили след поредица от взаимни удари, атаки чрез прокси групи и нарастваща военна активност в Персийския залив.

Държавите от Залива традиционно са стратегически важни заради енергийните си ресурси и инфраструктурата за добив и транспорт на петрол и газ. Атаките срещу обекти като заводи за обезсоляване и електроцентрали повишават риска не само за сигурността, но и за икономическата стабилност в региона.

Анализатори предупреждават, че разширяването на конфликта извън директния сблъсък между Израел и Иран може да доведе до по-мащабна регионална криза с глобални последици.