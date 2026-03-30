Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

П резидентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководствата на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите в 13:30 часа в понеделник на „Дондуков“ 2, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Разговорът е продължение на срещите по инициатива на държавния глава във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток. Представителите на двете институции ще запознаят президента и с резултатите от наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото, се посочва в съобщението.

Миналата седмица президентът Илияна Йотова обсъди с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток. Срещата беше по инициатива на държавния глава.

В петък служебният министър-председател Андрей Гюров и министри представиха пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса.