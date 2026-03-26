Свят

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

Докладът подчертава, че опитът от войната в Украйна показва вероятен сценарий при евентуален конфликт с НАТО

26 март 2026, 22:48
Г одишният доклад на НАТО определя Русия като „най-значимата и най-пряка заплаха за сигурността, мира и стабилността в евроатлантическия регион“, като отчита, че Кремъл продължава да изпитва алианса чрез все по-рискови действия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който представи документа, посочи, че през изминалата година Москва е засилила провокациите чрез нарушения на въздушното пространство, саботажи, злонамерени кибератаки, политическа намеса и информационни операции.

Това е новата стратегическа концепция на НАТО

„Русия остава най-значимата и най-опасна заплаха за сигурността в евроатлантическия регион. Отговорът на НАТО на подобни провокации беше ясен, бърз и решителен“, заяви той.

Докладът подчертава, че опитът от войната в Украйна показва вероятен сценарий при евентуален конфликт с НАТО - прицелване в енергийната инфраструктура. В този контекст алиансът засилва ученията, обучението и координацията за защита на критични енергийни обекти, включително чрез специализирани военни учения, проведени през септември.

Западните Балкани с ключово значение за сигурността

Документът определя Западните Балкани като регион със стратегическо значение за НАТО. Присъствието на мисията КФОР в Косово остава ключов фактор за стабилността, като от 1999 г. насам силите под командването на алианса осигуряват безопасна среда и свобода на движение за всички общности.

Акцент се поставя върху сътрудничеството с Европейския съюз, ООН и други международни партньори, както и върху необходимостта от нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово. „НАТО продължава да подкрепя диалога Белград–Прищина под егидата на ЕС като ключов за устойчив мир в региона“, се посочва в доклада.

По отношение на Босна и Херцеговина се отбелязва напредък в партньорството, включително чрез одобряването на първата индивидуална програма за сътрудничество и предоставянето на пакет от подкрепа. Засиленото присъствие на НАТО в Сараево и ангажиментът към операцията EUFOR „Алтеа“ допринасят за поддържането на стабилността в страната.

Сърбия остава партньор в диалога по регионални въпроси и в инициативи за бъдещо военно сътрудничество.

Ръст на военните разходи в отговор на новата среда

Значителна част от доклада е посветена на увеличаването на разходите за отбрана – ключово изискване на САЩ. Европейските членки на НАТО и Канада са инвестирали общо 574 милиарда долара през 2025 г., което представлява ръст от 20% в реално изражение спрямо предходната година.

Руски дрон разтърси електроцентрала в Естония

„Този ключов тренд ще остане приоритет. Твърде дълго европейските съюзници и Канада разчитаха прекомерно на военната мощ на САЩ. Настъпва реална промяна в мисленето и осъзнаване на променената среда за сигурност“, подчерта Рюте, като оцени напредъка като значителен.

Докладът очертава цялостна картина на засилващо се напрежение и необходимост от по-голяма готовност на алианса в условията на нарастващи рискове за сигурността.

Източник: БГНЕС    
