Свят

Тръмп: Куба е следващата

Американският държавен глава заяви това, изтъквайки успехите на военните действия на САЩ във Венецуела и Иран

28 март 2026, 07:25
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Куба е следващата", по време на изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, в което той изтъкна успехите на военните действия на САЩ във Венецуела и Иран, предаде Ройтерс. 

Макар Тръмп да не уточни какво точно планира да направи с островната държава, той неведнъж е заявявал, че според него правителството в Хавана, изправено пред тежка икономическа криза, е на ръба на колапса. 

Тръмп насочва вниманието си към Куба

През последните седмици администрацията във Вашингтон започна преговори с представители на кубинското ръководство, а самият Тръмп намекна, че е възможно да се предприемат военни действия. 

"Аз създадох тази велика армия. Казах: "Никога няма да се наложи да я използвате". Но понякога трябва да я използвате. И, между другото, Куба е следващата", заяви Тръмп. "Престорете се обаче, че не съм го казвал. Престорете се, че не съм", добави той. 

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел призна, че страната му води преговори със САЩ в опит да предотврати потенциална военна конфронтация. 

Икономиката на Куба е силно засегната от прекъсванията във вноса на петрол, от който страната зависи за функционирането на електроцентралите си и транспортната си система. 

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Преди операцията на САЩ по залавянето на вече сваленият от власт венецуеласки президент Николас Мадуро в началото на януари, Венецуела осигуряваше голяма част от нуждите на Куба от петрол, но новото правителство в Каракас, под натиска на Вашингтон, прекрати тези доставки. 

В края на февруари Тръмп заяви, че обмисля "приятелско придобиване" на Куба. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Тръмп САЩ Куба
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

