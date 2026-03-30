Как бързо да повишите имунитета си през пролетта

30 март 2026, 06:43
С лед дълга зима и липса на слънчева светлина много хора усещат спад в енергията. Алергологът и имунолог Селма Аршба разкри как да се подпомогнат естествените защитни сили на организма през пролетта и дали е възможно бързо да се повиши имунитетът.

През пролетта тялото се сблъсква с промени в дневните часове и температурни колебания. Необходимо е време, за да се адаптира към новите условия. Освен това започва сезонът на полените и при  страдащите от алергии имунната система се активира с повишена мощност, погрешно атакувайки безвредния полени.

Така че желанието за подкрепа на имунната система през този период е разбираемо. Имунолозите обаче предупреждават, че в повечето случаи това е безсмислено.

Освен това, опитите за засилване на имунната система могат да бъдат опасни. Силната имунна система не е тази, която работи на максимум, а тази, която е балансирана. Свръхактивната имунна система не успява да различи „своята“ от „врагът“. При хора с генетична предразположеност това може да доведе до  развитие на автоимунни заболявания, като ревматоиден артрит или лупус.

„Имунната система не трябва да атакува собствените си клетки или безвредни външни протеини, като храна и цветен прашец. Но тя също така трябва да е подготвена да реагира на вируси и бактерии. Мислете за имунната система не като за скоростта на кола, а като за нейната система за управление. Важното тук е добре смазан механизъм, а не просто мощност“, обяснява Селма Аршба.

Правилно хранене

Имунните клетки се нуждаят от хранителни вещества, за да се делят и синтезират защитни протеини. Важно е да се получават  достатъчно от тях от храната.

Зеленчуци и плодове

През пролетта можете да се съсредоточите върху зеленчуци, които се съхраняват добре през зимата: зеле, моркови и замразени горски плодове. Те са богати на антиоксиданти, които предпазват клетките от увреждане. Също така са богати на фибри, които са от съществено значение за правилната чревна  функция - най-големият орган на имунната система.

Витамини и минерали

Има няколко ключови елемента, които са от решаващо значение за имунитета

  • Витамин D: регулира имунния отговор и влияе върху риска от респираторни инфекции, според мета-анализ, публикуван в BMJ.
  • Витамин C: Участва във функцията на имунните клетки и защитата от оксидативен стрес.
  • Цинк: Влияе върху лечебния процес и  функцията на имунните клетки.
  • Желязо: Важно за транспорта на кислород и регулирането на имунния отговор.

Водещи здравни институции, включително Харвардското училище за обществено здраве и Академията по хранене и диетология, се придържат към концепцията „Храненето на първо място“. Това означава, че всички основни хранителни вещества трябва да се набавят предимно чрез храната. Това гарантира по-добро усвояване. Витамините и минералите под формата на хапчета не могат да осигурят същия ефект.

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

