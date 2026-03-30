30 март: Атентатът, който предсказа кървавата пролет

Надежда Неменски

30 март 2026, 06:40
Цар Борис III и царица Йоана с княз Симеон Търновски и княгиня Мария Луиза.   
Източник: БТА

И ма събития в историята, които стоят като призрачни фарове, предупреждаващи за предстоящо корабокрушение. В летописа на Третото българско царство датата 30 март 1925 г. е именно такава тревожна светлина.

Докато пролетта бавно разпуква ледовете над Средна гора, в пазвите на прохода „Свети Стефан“ край Копривщица отекват изстрели, които не само пронизват тишината на планината, но и раздират илюзията за политически мир в една раздирана от противоречия страна.

Този опит за убийство на царя не е просто изолиран акт на терор, а първото стъпало към една от най-големите национални трагедии, разиграли се само дни по-късно.

Клопката в планината

В онази съдбоносна заран царят пътува към София след поредната си екскурзия сред природата – неговото единствено истинско убежище от тежката държавна корона. Борис III, известен със своята скромност и нежелание за засилена охрана, се движи в малък конвой.

Когато автомобилите навлизат в тесния проход, планината внезапно „оживява“ от олово. Засадата е организирана с хладнокръвна прецизност от анархистична група, решена да обезглави държавата. В хаоса от свистящи куршуми и счупени стъкла, смъртта застига ентомолога Делчо Илчев и ловния пазач Петър Котев – хора, чийто единствен грях е бил, че споделят пътя с монарха.

Самият Борис III проявява самообладание, което по-късно ще се превърне в легенда. Докато шофьорът е ранен, а автомобилът е под обстрел, царят успява да запази присъствие на духа в ситуация, в която секундите делят живота от вечността.

Той оцелява като по чудо, но цената на това оцеляване е тежка – кръвта на неговите спътници остава по седалките на колата, а в очите на монарха се вселява онази меланхолия, която ще го съпътства до края на дните му.

Мрачното ехо на Копривщица

Това, което прави 30 март толкова значим за историците, е контекстът на последвалите събития. Атентатът в прохода „Свети Стефан“ не е просто провален заговор, а катализатор. Той задейства верижна реакция от страх и репресии.

В София и провинцията напрежението между властта и левите екстремисти достига точка на кипене. Държавният апарат, уплашен от дързостта на нападателите, затяга обръча, а конспираторите, притиснати в ъгъла, решават да заложат всичко на една карта.

Само шестнадесет дни делят изстрелите край Копривщица от страшния тътен в катедралата „Света Неделя“. Ако проходът беше предупреждението, то взривът в църквата се превърна в присъдата. 

  • „Скъпа, забравих да се наведа“: Шестдесет секунди, които разтърсиха Америка

На 30 март 1981 г., в ранния следобед на Вашингтон, окръг Колумбия, точно в 14:27 ч., времето спря. Само два месеца след като беше встъпил в длъжност като 40-ия президент на САЩ, Роналд Рейгън се изправи лице в лице със смъртта пред входа на хотел „Хилтън“.

Изстрелите, отекнали по паважа, не само пронизаха тялото на държавния глава, но и пробиха илюзията за сигурност в сърцето на най-могъщата демокрация на планетата.

Човекът зад пистолета: Умопомрачение в името на Холивуд

Нападателят, Джон У. Хинкли, младши, не беше политически фанатик или наемен убиец. Той беше смутен младеж, воден от налудничава мания по актрисата Джоди Фостър и нейния филм „Шофьор на такси“. В изкривения си ум той вярваше, че убийството на президента ще привлече вниманието ѝ и ще я впечатли. С малък револвер калибър .22, зареден с експлодиращи куршуми „Devastator“, Хинкли се смеси с тълпата от репортери и граждани, чакащи Рейгън да напусне хотела след реч пред работнически съюз.

В момента, в който Рейгън се появи, Хинкли стреля шест пъти за по-малко от две секунди. Първият куршум улучи прессекретаря на Белия дом Джеймс Брейди в главата, причинявайки му трайни увреждания. Вторият рани полицая Томас Делаханти в гърба.

Третият прелетя над Рейгън, улучи отсрещната сграда и рани агента от Тайните служби Тимъти Маккарти в корема, когато той самоотвержено се хвърли пред президента, за да го защити. Едва четвъртият куршум рикошира от бронираната лимузина и влезе под лявата мишница на Рейгън, счупвайки ребро и засядайки в белия му дроб, само на сантиметър от сърцето.

„Всичко наред ли е, момчета?“ – Кураж под обстрел

В този миг на хаос, агент Джри Пар, с бързина на светкавица, хвърли президента в лимузината и се метна върху него. Рейгън, все още неосъзнаващ, че е ранен, помисли, че Пар му е счупил ребро при падането. Лимузината потегли с бясна скорост, но Пар забеляза ярката кръв в устата на Рейгън и веднага промени маршрута към болницата на университета „Джордж Вашингтон“.

Това решение спаси живота на президента. Рейгън, макар и бледен и губещ кръв, успя да влезе в спешното отделение на собствените си крака. В този момент на криза, той не загуби присъствие на духа.

Когато лекарите започнаха да го подготвят за спешна операция, той ги погледна и с усмивка попита: „Надявам се, че всички сте републиканци“. Хирургът д-р Джоузеф Джордано, верен демократ, отговори: „Г-н президент, днес всички сме републиканци“.

Дори към съпругата си Нанси, когато тя пристигна, той се пошегува: „Скъпа, забравих да се наведа“. Този кураж и чувството му за хумор в най-мрачния му час завладяха сърцата на американците и промениха възприятието за него.

Изстрелът, който обедини нацията и промени света

Рейгън оцеля. Възстановяването му беше дълго, но триумфално. Когато се появи на балкона на Белия дом, Америка видя не просто оцелял лидер, а вдъхновяващ символ на сила и устойчивост. Атентатът не само не отслаби позицията му, а напротив – обедини нацията около него и му даде невиждан политически капитал. Неговата популярност скочи до небесата, което му позволи да прокара амбициозните си реформи в икономиката и външната политика.

В дългосрочен план, опитът за убийство засили сигурността на президента и Тайните служби промениха протоколите си завинаги. Джеймс Брейди, макар и парализиран, превърна трагедията си в кауза и се бори за строг контрол над оръжията, което по-късно доведе до приемането на „Закона Брейди“.

Още събития на 30 март:

  • 1981 г. – САЩ купува Аляска от Русия

Родени:

  • 1746 г. – роден е испанският художник Франсиско Гоя
  • 1853 г. – роден е нидерландският художник Винсент ван Гог
  • 1937 г. – роден е американският актьор и режисьор Уорън Бийти
  • 1968 г. – родена е канадската певица Селин Дион

Починали:

  • 1912 г. – умира немският писател Карл Май
Редактор: Надежда Неменски
30 март Опити за убийство Цар Борис III Роналд Рейгън Българска история Американска история Копривщица Джон Хинкли младши Атентат в Света Неделя Закон Брейди
