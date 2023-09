ЕК отмени ограниченията върху вноса на украинско зърно

Е вропейската комисия отмени ограниченията върху вноса на украинско зърно се съобщава на сайта на Европейската комисия.

След изтичането на ограничителните мерки върху украинския износ на зърно и други хранителни продукти за ЕС, Украйна се съгласява да въведе мерки за избягване на нов скок на вноса от ЕС, се посочва в съобщението.

Европейската комисия е анализирала данните, свързани с влиянието на износа на 4 категории селскостопански продукти на пазара на ЕС.

