Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

28 март 2026, 15:36
Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам
НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха
МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри
Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом
Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток
„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици
Атон след труса: Предмети летяха от рафтовете, вибрацията дойде отдолу нагоре
Белият дом запазва мълчание относно американския план за Иран

Б урни ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди хора без ток на 27 март в части от Словения, Хърватия и Босна и Херцеговина. Лошото време също затрудни движението и блокира пътища в региона, предаде „Асошиейтед Прес“.

Властите издадоха метеорологични предупреждения за десетки общини в северна и северозападна Словения, тъй като скоростта на вятъра достигна 141 км/ч в някои райони, съобщи обществената телевизия RTV SLO.

Хърватия: Транспортен хаос, снеговалеж и силен вятър (СНИМКИ)

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките.

Повече от 15 000 души останаха без ток в засегнатите райони. В репортажа на RTV SLO се посочва, че „зимни“ условия със сняг са били отчетени дори в някои по-ниски части на алпийската страна на юг.

В съседна Хърватия ветровете преминаха в столицата Загреб на 26 март следобед и през нощта, като събориха дървета, повредиха трамвайни линии и покриви. Властите там също преустановиха занятията на 27 март в началните и средните училища поради лошото време и постоянния вятър.

Десетки хиляди бедстващи от студа в Хърватия и Словения

Снимки в местни медии и социалните мрежи показаха паднали дървета в Загреб, изкоренени с корените си, някои от които блокираха улици или повредиха паркирани автомобили. Вятърът на моменти достигаше до 120 км/ч, заяви метеорологът Петра Микус Юркович. „Такъв продължителен, силен и бурен вятър не е обичаен за района на Загреб“, каза тя.

Кметът на Загреб Томислав Томашевич призова жителите да останат в домовете си, за да избегнат възможна опасност от летящи отломки. Градските власти съобщиха, че няколко души са получили леки наранявания.

В други части на северозападна Хърватия снежните условия и ветровете са довели до чести пътнотранспортни произшествия, предупреди автомобилният клуб на страната, или HAK, който следи състоянието на пътищата за шофьорите и оказва помощ при нужда.

Движението по части от ключова магистрала, свързваща Загреб с брега на Адриатическо море, беше преустановено или ограничено. Заснежените пътища бяха едва видими.

По същия начин пътищата в северозападна Босна и Херцеговина бяха затворени за тежкотоварни превозни средства поради снеговалежите. Проблеми с електроснабдяването и снега накараха местните власти да преустановят учебните занятия, докато ситуацията не се подобри. Издадени бяха предупреждения за покачване на нивата на реките в района, които могат да излязат от коритата си в следващите дни.

Експертите твърдят, че екстремните метеорологични условия могат да бъдат свързани с климатичните промени. 

Източник: БГНЕС    
ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

За колко може да се купи електрически автомобил

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12.00 часа

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

"Защитата трябва да бъде удовлетворяваща навсякъде", заяви Зеленски

Голямо дърво падна и рани двама души в Рим

Инцидентът е станал в района „Сан Лазаро"

Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува поведението на Доналд Тръмп, като го определи като „огромна ескалация"

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Засега няма данни за пострадали

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник

Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Google продължава разработката на следващото поколение на Android, което започва да слива разликите между мобилна и настолна платформа и ще предлага сходни функции, като отделяне на приложенията в прозорци, повече сигурност и разбира се, AI

Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС

Това би довело до загуби за бюджета в размер на милиарди евро, посочи министърът на енергетиката

Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч.

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Работа от вкъщи VS. споделено пътуване

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Руският външен министър Сергей Лавров проведе разговор с иранския си колега Абас Арагчи

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Домашен уют и забавление: Как да се насладим на дъждовните дни?

Edna.bg

Дъщерята на Маравиля с първи „Икар“. Народният театър с пет статуетки

Edna.bg

НА ЖИВО: Хърватия U19 – България U19, съставите

Gong.bg

Сняг отложи мач в Трета лига

Gong.bg

Обявиха броя и местата на секциите в чужбина

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в част от Северна България в неделя

Nova.bg