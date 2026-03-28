Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Б урни ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди хора без ток на 27 март в части от Словения, Хърватия и Босна и Херцеговина. Лошото време също затрудни движението и блокира пътища в региона, предаде „Асошиейтед Прес“.

Властите издадоха метеорологични предупреждения за десетки общини в северна и северозападна Словения, тъй като скоростта на вятъра достигна 141 км/ч в някои райони, съобщи обществената телевизия RTV SLO.

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките.

Повече от 15 000 души останаха без ток в засегнатите райони. В репортажа на RTV SLO се посочва, че „зимни“ условия със сняг са били отчетени дори в някои по-ниски части на алпийската страна на юг.

В съседна Хърватия ветровете преминаха в столицата Загреб на 26 март следобед и през нощта, като събориха дървета, повредиха трамвайни линии и покриви. Властите там също преустановиха занятията на 27 март в началните и средните училища поради лошото време и постоянния вятър.

Снимки в местни медии и социалните мрежи показаха паднали дървета в Загреб, изкоренени с корените си, някои от които блокираха улици или повредиха паркирани автомобили. Вятърът на моменти достигаше до 120 км/ч, заяви метеорологът Петра Микус Юркович. „Такъв продължителен, силен и бурен вятър не е обичаен за района на Загреб“, каза тя.

Кметът на Загреб Томислав Томашевич призова жителите да останат в домовете си, за да избегнат възможна опасност от летящи отломки. Градските власти съобщиха, че няколко души са получили леки наранявания.

В други части на северозападна Хърватия снежните условия и ветровете са довели до чести пътнотранспортни произшествия, предупреди автомобилният клуб на страната, или HAK, който следи състоянието на пътищата за шофьорите и оказва помощ при нужда.

Движението по части от ключова магистрала, свързваща Загреб с брега на Адриатическо море, беше преустановено или ограничено. Заснежените пътища бяха едва видими.

По същия начин пътищата в северозападна Босна и Херцеговина бяха затворени за тежкотоварни превозни средства поради снеговалежите. Проблеми с електроснабдяването и снега накараха местните власти да преустановят учебните занятия, докато ситуацията не се подобри. Издадени бяха предупреждения за покачване на нивата на реките в района, които могат да излязат от коритата си в следващите дни.

Експертите твърдят, че екстремните метеорологични условия могат да бъдат свързани с климатичните промени.