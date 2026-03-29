Силни взривове разтърсиха Техеран, електричеството беше прекъснато

Е лектричеството беше прекъснато в части на иранската столица Техеран след атаки по инфраструктурата, заяви енергийният министър на страната, предаде Ройтерс.
Прекъсване на тока има и на места в провинция Алборз и в град Карадж.
Electricity has been cut in parts of Tehran and Alborz province after attacks on infrastructure, Iran’s energy ministry says. Shrapnel hit part of the power grid in Alborz, causing outages in several areas of the capital and the city of Karaj, with authorities working to restore… pic.twitter.com/87DJKIANZl— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2026
Шрапнели са поразили част от електрическата мрежа в Алборз, заради което е спрял токът. Екипи работят по възстановяването му.
Същевременно журналисти на Франс прес съобщават за силни взривове в Техеран.