Свят

Силни взривове разтърсиха Техеран, електричеството беше прекъснато

Шрапнели са поразили част от електрическата мрежа в Алборз, заради което е спрял токът

29 март 2026, 22:21
Източник: БТА/АР

Е лектричеството беше прекъснато в части на иранската столица Техеран след атаки по инфраструктурата, заяви енергийният министър на страната, предаде Ройтерс.

Прекъсване на тока има и на места в провинция Алборз и в град Карадж.

Шрапнели са поразили част от електрическата мрежа в Алборз, заради което е спрял токът. Екипи работят по възстановяването му.

Същевременно журналисти на Франс прес съобщават за силни взривове в Техеран.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Прекъсване на тока Техеран Иран Атаки по инфраструктурата Алборз Карадж
България Преди 1 час

Заради блокирането на релсовия път бързият влак София-Бургас е с над час закъснение и престоява в гара Калофер

Свят Преди 1 час

Доброволци са установили наличието на схемата за купуване на гласове "български влак" в автобусната гара

България Преди 3 часа

Стили беше изпреварена за златото от представителката на Украйна Таисия Онофричук със 116.600 общ сбор

Свят Преди 4 часа

Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса"

Свят Преди 4 часа

Заедно с него е бил спрян и пазителят на Светите земи Франческо Йелпо, като двамата са били принудени да се върнат

Свят Преди 5 часа

Зеленски търси подкрепата на страни от Персийския залив и Близкия изток за войната с Русия на фона на несигурните западни военни доставки

Свят Преди 5 часа

Честването започна с шествие от кардинали, епископи, свещеници и миряни, отиващи към площад „Свети Петър“

България Преди 6 часа

Истинското затопляне и температури до 29°C ни очакват едва в края на месеца

България Преди 6 часа

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като е възможно на места след обилния валеж да има условия за възникване на аквапланинг

Свят Преди 6 часа

Пакистан се утвърждава като важен посредник между Техеран и Вашингтон, като предава послания между двете страни на фона на продължаващия конфликт

Свят Преди 6 часа

Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби

Свят Преди 6 часа

Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че мотив за осуетената атака може да е войната в Близкия изток

Свят Преди 6 часа

Двата кораба - „BW TYR“ и „BW ELM“ - транспортират общо около 94 000 тона втечнен газ и вече се насочват към индийските брегове

Свят Преди 7 часа

Максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември

България Преди 7 часа

В хода на разговора беше откроена ролята на енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на енергийните системи в региона и Европа

България Преди 7 часа

Надежда Нейнски и проф. Бурханеттин Дуран обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация

