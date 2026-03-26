МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг

26 март 2026, 17:40
МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

Атон след труса: Предмети летяха от рафтовете, вибрацията дойде отдолу нагоре

Белият дом запазва мълчание относно американския план за Иран

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Т ранссексуалните жени вече няма да имат право да се състезават на Олимпийски игри, след като Международният олимпийски комитет (МОК) прие нови разпоредби. Те отговарят на указа на американския президент Доналд Тръмп относно Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. 

"Допустимостта в женските категории на Олимпийски игри или други турнири, организирани от МОК, включително в индивидуалните и отборни спортове, вече е ограничена само за биологични жени", пишат от централата и добавят, че полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг". 

Край на участията на трансджендъри в състезания за жени

Новата разпоредба, описана в документ от 10 страници, ще "защитава справедливостта, безопасността и почтеността в женския спорт", посочват от МОК.

Олимпийският комитет и неговият президент Кърсти Ковънтри настояваха за приемането на ясна и конкретна политика за транссексуалните жени в спорта, вместо да оставят решението на спортните федерации в отделните дисциплини. Леката атлетика, плуването и колоезденето взеха именно тези мерки още преди Париж 2024 и не допускаха транссексуални жени на Олимпиадата.

Тръмп забранява участието на биологични мъже в женските спортове

В документа МОК уточнява, че хората, родени с мъжки полови белези, имат физически предимства, които не могат да бъдат премахнати.

Източник: БТА, Ивайло Георгиев    
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Двама мъже и две жени са намушкани в София

Двама мъже и две жени са намушкани в София

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

carmarket.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Пожар в София, открито е овъглено тяло

Пожар в София, открито е овъглено тяло

България Преди 2 часа

На мястото са изпратени три пожарни автомобила и един медицински автомобил

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

Свят Преди 3 часа

Според него отговорността е върху Иран да седне на масата за преговори и да прекрати войната

<p>Учени алармират за нов щам на COVID-19&nbsp;с над 70 генетични промени</p>

COVID-19 мутира отново: Учени алармират за нов щам с над 70 генетични промени

Свят Преди 4 часа

Учените алармират за появата на BA.3.2 – наследник на Омикрон с над 70 мутации, който вече е засечен в 23 държави, включително Великобритания. Експертите проверяват дали новите генетични промени ще направят вируса по-устойчив на имунната защита

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

България Преди 4 часа

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Свят Преди 4 часа

Голямата Линдзи Вон проговори за първи път след зловещото падане на Олимпиадата. Ски легендата разказва за битката на лекарите да спасят крака ѝ и за папараците, които едва не попречиха на спасителната операция

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Свят Преди 5 часа

Трагедия в САЩ: 46-годишната Габриела Баутиста загуби живота си след среща с гърмяща змия в популярен парк. Докато властите отчитат скок в инцидентите, експертите предупреждават – времето за реакция е критично за оцеляването

.

Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция

Любопитно Преди 5 часа

Дънди за актьорството и музиката, лудите студентски години, любовта в живота му и как една промяна преобръща цялата му кариера

Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

България Преди 5 часа

Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Свят Преди 6 часа

Афганистанските сили са отвърнали на огъня

Дженифър Гарнър на снимачната площадка на „Събудих се на 30“

Култовият „Събудих се на 30“ се завръща: Подготвят нова версия с нови звезди

Любопитно Преди 6 часа

Любимата комедия „Събудих се на 30“ се завръща с нов прочит в Netflix! Емили Байдър и Логан Лерман поемат щафетата, докато самата Дженифър Гарнър се включва в проекта като продуцент, за да вдъхне нов живот на историята за порасналата Джена Ринк

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

България Преди 6 часа

На място са пристигнали три автомобила на полицията

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

България Преди 6 часа

Стармър: Днес ще разговарям със съюзниците какво още можем да направим

Кирил Киров - Кико: “Внимавай какво ще кажат хората” е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

Кирил Киров - Кико: “Внимавай какво ще кажат хората” е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

„Самопочистването е невероятно удобство“ – изборът на една млада майка

„Самопочистването е невероятно удобство“ – изборът на една млада майка

Любопитно Преди 6 часа

Сблъсък на амбиции покачва напрежението в The Floor

Сблъсък на амбиции покачва напрежението в The Floor

Любопитно Преди 6 часа

Каква е причината – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

,

Замразена храна и кулинарни недоразумения отвеждат Шеф Манчев в Лом

Любопитно Преди 6 часа

Не пропускайте кулинарното риалити “Кошмари в кухнята“ в петък от 20:00 ч. по NOVA

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Дънди: Жената до мен е най-голямата ми подкрепа

Edna.bg

Замразена храна и кулинарни недоразумения отвеждат Шеф Манчев в Лом

Edna.bg

Лапоухов и Ебонг победиха Питас, Беларус удари Кипър

Gong.bg

Фоудън блесна, но Рамсдейл спечели титлата в изненадващ турнир на Англия

Gong.bg

Двама мъже и две жени са намушкани в София

Nova.bg

Кризата с горивата: Рискът от затваряне на втори ключов проток води до нови поскъпвания

Nova.bg