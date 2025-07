Украйна засилва защитата си с масово производство на дронове

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски посети вчера завод, произвеждащ дронове прехващачи, които се смятат за ключа към защитата от руските въздушни атаки, предаде Ройтерс.

Той зададе производствена норма - да се произвеждат между 500 и 1000 дрона на ден.

Today I spoke with the manufacturers of interceptor drones. I visited the facility, thanked the team, and saw firsthand how protection for our cities and villages, for our people, is being produced. Ukraine knows how to create outstanding things and maintains its technological… pic.twitter.com/PHVKbwGVCY