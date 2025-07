Зеленски: Френски компании ще произвеждат дронове в Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски обяви сключването на перспективни сделки с френски компании, насочени към започване на производство на дронове в Украйна, предаде Ройтерс.

„Готови сме да разширим съвместното производство в сферата на отбраната. Има решение от страна на френски компании да започнат производство на безпилотни летателни апарати в Украйна — и това е изключително ценно“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ след срещата си с френския външен министър Жан-Ноел Баро в Киев.

In June, reports emerged that French carmaker Renault was also planning to produce drones in Ukraine.. pic.twitter.com/VxPlqHw87H