Тийнейджъри участват в сглобяването на дронове за атаки срещу Украйна

Р уският военен телевизионен канал "Звезда" показа фабрика, описана от директора ѝ като най-големия производител на ударни дронове в страната. Там тийнейджъри помагат за изработването на безпилотни апарати от типа камикадзе, предназначени за удари по Украйна, предаде Ройтерс.

Кадрите от документален филм, излъчени вчера от канал "Звезда", показват стотици големи ударни дронове "Геран 2", подредени в редици в обвитата в секретност фабрика, станала обект на атаки на украински далекобойни дронове.

Украйна заявява, че Русия използва дронове "Геран", за да тероризира и убива цивилни на различни места в страната, включително в столицата Киев, чиито жители се крият в метрото по време на атаките, посочва Ройтерс.

Русия твърди, че взема на прицел само военни обекти и отрича умишлено да атакува цивилни, въпреки че по оценки на ООН от началото на война в Украйна са убити повече от 13 000 цивилни граждани.

Телевизия "Звезда" съобщава, че фабриката в промишлената зона "Елабуга" в руската република Татарстан, е поканила завършили девети клас ученици, обучаващи се в управлявано от нея професионално училище да стажуват в нея, за да могат да започнат работа там, щом завършат училище.

Млади работници, включително тийнейджъри, с нарочно замъглени лица, са показани да изучават компютърни екрани и изработването на отделни компоненти, както и сглобяването на самите дронове.

