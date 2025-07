Ад под небето: Русия засипа с дронове Украйна

Р усия предприе най-голямата си еднодневна атака с дронове от началото на войната в Украйна до момента, изстрелвайки 728 дрона „Шахед“ в нощта срещу сряда, 9 юли, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Newsweek.

Военновъздушните сили също така съобщиха, че са изстреляни 13 ракети, включително 7 крилати ракети „Искандер-К“ и 6 аеробалистични ракети „Кинжал“. Според тях 718 от обектите са неутрализирани.

„Това е показателна атака – и тя идва точно във време, когато са положени толкова много усилия за постигане на мир, за установяване на прекратяване на огъня, а въпреки това само Русия продължава да отблъсква тези усилия“, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа X.

A new massive Russian attack on our cities. It was the highest number of aerial targets in a single day: 741 targets – 728 drones of various types, including over 300 shaheds, and 13 missiles – Kinzhals and Iskanders. Most of the targets were shot down. Our interceptor drones… pic.twitter.com/Lxa5TdYVXT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2025

Полша, която е страна от НАТО, вдигна изтребители в бойна готовност,

за да защити въздушното си пространство на фона на руското нападение срещу съседна Украйна.

Последното нападение идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп губи търпение с руския президент Владимир Путин, обвинявайки го, че хвърля „много глупости“ по САЩ. „Той е много мил през цялото време, но се оказва, че това е безсмислено“, каза Тръмп за Путин на заседание на кабинета във вторник, 8 юли.

Русия ескалира въздушните си атаки и постига напредък в Източна Украйна, докато Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на войната на Москва.Разговор с Путин остави Тръмп „много разочарован“.

BREAKING

Trump is left 'very disappointed' after his conversation with Putin



"I am very disappointed with the conversation with Putin. I don't think he is there. I am very disappointed. I don't see that he looking to stop.”#VladimirPutin #Trump #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/t8OFPxNeUv — Grim (@MadWokeNews) July 4, 2025

„Просто казвам, че не мисля, че той иска да спре, и това е много лошо“,

каза Тръмп пред репортери на 3 юли след разговора.

Оттогава Тръмп заяви, че ще изпрати още ракети „Пейтриът“ в Украйна, за да помогне на страната да защити небето си.

Today, I instructed Ukraine’s Minister of Defense and the Commander-in-Chief to intensify all contacts with the American side. We now have the necessary political statements and decisions, and we must implement them as quickly as possible to protect our people and our positions.… pic.twitter.com/CEeAC5Cmxk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2025

„Това е поредното доказателство за необходимостта от санкции

– строги санкции срещу петрола, който захранва военната машина на Москва с пари повече от три години война. Вторични санкции срещу тези, които купуват този петрол и по този начин спонсорират убийства. Нашите партньори знаят как да окажат натиск по начин, който ще принуди Русия да мисли за прекратяване на войната, а не за започване на нови удари. Всеки, който иска мир, трябва да действа“, каза Зеленски след последната въздушна атака.