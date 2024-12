CNN: Верни до смърт – не подценявайте севернокорейските войници

Текстът е на Си Ен Ен (CNN)

Далече от домовете им в една от най-изолираните и обвити в тайнственост държави в света, около 11 000 севернокорейски войници се озоваха в центъра на най-големия военен конфликт в Европа след Втората световна война, пише Си Ен Ен (CNN).

Малко се знае за войските от Северна Корея, които подкрепят Русия в опустошителната ѝ двегодишна война в Украйна

– или какво точно им е заповядано да правят – и тяхното присъствие дори не е признато официално нито от Москва, нито от Пхенян.

Американското, украинското и южнокорейското разузнаване казаха, че севернокорейци вече са били ангажирани в бойни операции, присъединявайки се към руски сили от десетки хиляди, за да извършат нападение срещу украински позиции в руския западен регион Курск. Появиха се спекулации за това как ще се справят тези войски.

Северна Корея вече даде „няколкостотин“ жертви – убити и ранени – в района на Курск, откакто изпрати хиляди военни в Русия през октомври, каза високопоставен американски служител във вторник, цитиран от CNN.

Според Украйна най-малко 30 севернокорейски войници са били убити или ранени в боевете само през уикенда близо до селата в Курск близо до украинската граница. Едно украинско подразделение съобщи, че севернокорейци – носещи различни униформи от руснаците – са предприели пехотни атаки, използвайки „същите тактики като преди 70 години“, в очевидна препратка към Корейската война.

Войниците от Пхенян нямат опит в реални бойни действия

и ще се изправят пред непознат терен в брутален, модерен военен театър – такъв, който предизвиква хаос и ужас и за двете страни, докато мъртвите се трупат по фронтовите линии.

„Ако трява да опиша възможностите им по-широко и да не мисля за способностите им, щях да ви кажа, че това не са закалени в битки войници, те не са участвали в битка преди“, каза американският служител, добавяйки тяхната оценка, че жертвите включват „всички рангове“, включително лидери в командни и контролни подразделения.

At least 11,000 North Korea troops have been initially deployed to support Russia’s ongoing invasion of Ukraine. Footage shows them marching in Russia at a training ground. Expected to be ready for combat by November 1st. pic.twitter.com/b45jhgWgOH

Но някои анализатори предупредиха да не се подценяват севернокорейците.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще изпрати „най-доброто“ от елитни сили от добре обучени и „индоктринирани“ войници, известни като Корпус на бурята, смята пенсионирания генерал-лейтенант Чун Ин-бум, ветеран от южнокорейската армия.

Някои от тях са специални сили, като американските военноморски тюлени или рейнджъри, или британските SAS. Други са лека пехота и снайперисти, споделя той.

Корпусът Storm – 11-ти армейски корпус на севернокорейската армия – е „по-добре обучен, (има) по-добра физика и (са) по-силно мотивирани от средностатистическия севернокорейски войник“, каза Чун.

Интеграция

Психическата сила обаче може да не е достатъчна, за да преодолеят най-лошите предизвикателства, пред които могат да се изправят севернокорейските войници. Войната с дронове преобрази бойното поле в Украйна, предоставяйки нови нива на наблюдение и унищожаване на военни цели, но също така и на цивилни и гражданска инфраструктура.

Footage claiming to be movements of #NorthKorean troops under #Russian forces within the #Kursk Oblast today was taken from several angles, showing a large number of infantry, without armor support, in an open field, walking in a single file towards frontlines.



More in the TG pic.twitter.com/OfIs2GK1fV