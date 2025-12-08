Зеленски: Все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за агенция Блумбърг, че участниците в мирните преговори с посредничеството на САЩ остават разделени по въпроса за териториалните отстъпки.

Елементи от американското предложение за мир изискват по-нататъшно обсъждане по "чувствителните въпроси", включително гаранциите за сигурност за Украйна и контрола на източните ѝ области, отбелязва Блумбърг.

👀👀👀🇺🇦 and the 🇺🇸cannot agree on the withdrawal of Ukrainian armed forces from the Donbass, Zelensky said.



There are different visions of the United States, Russia and Ukraine, and we do not have a unified vision of the Donbass, - he said in an interview with Bloomberg. pic.twitter.com/Rmhwv6Ubk2 — Malcolm X (@malcolmx653459) December 8, 2025

"САЩ, Русия и Украйна имат различни визии, а ние нямаме единно мнение по въпроса за Донбас", подчерта Зеленски в телефонното интервю. Той уточни, че Киев се опитва да сключи отделно споразумение за гаранциите за сигурност със западните съюзници, и особено със САЩ.

Мир или илюзия? Жестоки преговори, сблъсък на искания, примирие на ръба

Украинският президент ще се срещне днес с държавните глави на Великобритания, Франция и Германия в Лондон, за да гарантира повече подкрепа за Украйна на фона на нарастващия натиск от страна на САЩ. Американският президент Доналд Тръмп обвинява Зеленски, че "не е прочел" предложението му за прекратяването на войната и го принуждава да "действа по-бързо", посочват украински правителствени представители, цитирани от Франс прес.

Negotiations have reached a deadlock over the territorial issue — Zelensky 🇺🇦

According to the President, there are positions from the US, russia, and Ukraine, and “there is no unified opinion regarding Donbas”

He also said, “There is one question that I — and all Ukrainians —… pic.twitter.com/xXTvQqpRoZ — Anastasia (@Nastushichek) December 8, 2025

Украински правителствен представител посочва, че въпросът за териториалните отстъпки е най-проблематичен в мирните преговори, тъй като Москва изисква от Киев да изтегли силите си от една част от вече окупираните територии. "Владимир Путин не иска да сключи споразумение без територии. Така че руснаците преследват всички възможни начини, за да гарантират, че Украйна ще отстъпи тeритории в окупирания Донбас", посочва той.

Тази вечер Зеленски ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и с председателя на Съвета на ЕС Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Брюксел.