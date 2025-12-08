Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

И нформацията за дронове в района на Дъблин по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски са били част от "координирана заплаха", заяви ирландският министър на правосъдието Джим О’Калагън, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА.

Ирландският министър каза, че не желае да спекулира дали става дума за държавно организирана операция, но подчерта, че "определено не е любител на дронове в двора си".

Полицията разследва появата на дронове в ирландското въздушно пространство по време на краткото посещение на Зеленски в Дъблин миналата седмица. Зеленски и украинската първа дама Олена Зеленска пристигнаха в Дъблин късно миналия понеделник. На следващия ден той се срещна с ирландската президентка Катрин Конъли и премиера Михол Мартин, след което произнесе реч в парламента, заявявайки, че Ирландия "разбира цената на свободата".

Първите информации, публикувани от "Джърнъл", посочват, че неидентифицирани дронове са били засечени в североизточната част на Дъблин по времето, когато самолетът на Зеленски е кацнал на летището малко преди 23:00 ч.

It was sensationally claimed on Sunday's @radiobrendanrte that 4/5 mysterious drones (with lights on !) spotted over 10 kms offshore Dublin were intending to assassinate Zelenskyy as his plane was landing but were thwarted as the plane's early arrival !!!!



If the drone operators… pic.twitter.com/rC6npkGUlf — Brian Flanagan (@BrianFlanagan1) December 8, 2025

О’Калагън заяви в Брюксел, че е твърде рано да се правят окончателни заключения дали появата на дроновете е била организирана на държавно ниво. "Но можем да кажем, че смятаме това за част от координирана заплаха срещу интересите на ЕС и Украйна", добави той. "Подозрението ни е, че тези дронове са били използвани с цел оказване на натиск върху Европейския съюз и върху украинските интереси."

Министърът подчерта, че въпреки инцидента посещението на президента Зеленски в Дъблин е минало успешно.