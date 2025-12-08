Свят

Тръмп: Зеленски все още не е готов да приеме предложението на САЩ за край на войната

Американският държавен глава намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите

8 декември 2025, 07:39
Тръмп: Зеленски все още не е готов да приеме предложението на САЩ за край на войната
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски не е готов да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес. 

Тръмп разкритикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация.

Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите. 

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г.

"Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп. 

Източник: Симеон Томов, БТА    
Тръмп: Зеленски все още не е готов да приеме предложението на САЩ за край на войната

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

