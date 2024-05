"Терорът не трябва да остане ненаказан": Украйна е спряла руската атака в Харковска област

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в "Екс", че се намира в Харков, втория по големина град в Украйна, център на подложената от две седмици насам на руска офанзива Харковска област.

"Днес се намирам в Харков", заяви Зеленски, твърдейки, че е председателствал срещи, посветени на ситуацията в региона, подготовката за отоплителния сезон, отбраната и възстановяването на енергийната инфраструктура, предаде Франс прес.

One of the largest printing facilities in Kharkiv and all of Ukraine.



Yesterday, a Russian missile strike killed 7 people here. My condolences go out to their families and friends. 21 people were injured. The printing facility was destroyed, and tens of thousands of books were… pic.twitter.com/ECJsrmv7Bi