Украйна арестува руски агенти, шпиониращи военни колони

С лужбата за сигурност на Украйна (ССУ) е арестувала двама членове на клона на движението "Народна власт" в украинската Черновицка област, предаде Укринформ. Въпросните хора са шпионирали колони на Въоръжените сили на Украйна и са се опитвали да попречат на кампаниите за мобилизация в западната част на страната, уточнява агенцията, като се позовава на съобщение от пресслужбата на ССУ.

