Д вама висши руски служители в областта на отбраната бяха арестувани тази седмица във връзка с обвинения в измама.

В понеделник Асошиейтед прес (АП) съобщи, че са били задържани Вячеслав Ахмедов, ръководител на парк "Патриот" към руското министерство на отбраната, и генерал-майор Владимир Шестеров, член на отдела за иновации на руското министерство на отбраната.

(Видеото е архивно: "Не бъркайте режима на Путин със самата Русия": Освободени затворници говориха в Германия)

Следственият комитет на Русия, главната агенция за криминални разследвания в Русия, заяви, че Ахмедов и Шестеров са заподозрени в измама, свързана с присвояване на държавни средства, заделени специално за парк "Патриот".

В понеделник Newsweek потърси руския Следствен комитет по електронната поща за коментар.

Deputy Head of Innovation of the Ministry of Offence of Russia Vladimir Nesterov has been detained for corruption related to Patriot Park.

(yep, Patiot Park was detained defence minister Timur Ivanov´s pet project, arrests continue) pic.twitter.com/VOcfgQux22