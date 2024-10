Украински журналист умря в арест в Русия

У краински журналист, задържан от Москва, докато прави репортаж от окупираната Източна Украйна, е починал в руски арест, съобщи украински служител.

Виктория Рошчина изчезна през август миналата година след пътуване до контролираната от Русия източна част на Украйна за репортаж. Тя щеше да навърши 28 години този месец, предаде АФП.

Жената остана в неизвестност до април 2024 г., когато нейният баща получи писмо от Министерството на отбраната в Москва. В него пише, че тя е задържана в руски арест, твърди главния украинският главен журналистически съюз.

Обстоятелствата на нейния арест не бяха оповестени публично и не е ясно дали тя е била държана в плен в Русия.

