Украинският шампион по бокс Усик предизвика Тръмп: Ела и изпитай войната лично

С ветовният шампион по бокс в тежка категория Александър Усик отправи покана към бившия президент на Съединените щати Доналд Тръмп да посети Украйна, съобщава BBC Sport .

(Във видеото: Доналд Тръмп нападна Володимир Зеленски заради Крим)

"Съветвам американския президент Доналд Тръмп да дойде в Украйна и да поживее в моята къща за една седмица. Само една седмица. Ще му дам къщата си. Моля, живейте в Украйна и вижте какво се случва всяка нощ. Всяка нощ има бомби и полети над дома ми. Бомби, ракети. Всяка нощ.", заяви Усик в обръщение към американския лидер.

Той не спести емоциите си. Усик говори открито, без дипломатически филтри, като човек, който вижда войната не по телевизията, а през прозореца на собствения си дом.

"Не знам. Може и да разбере, може и да не разбере. В Украйна умират хора. Не само войници, но и деца, жени, баби, дядовци. За мен е трудно. Това е моята страна. Притеснявам се за това, което се случва тук", каза шампионът.

