Рубио призовава за край на "безсмислената война" в Украйна

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио призова руския външен министър Сергей Лавров да сложи край на войната в Украйна. Държавният департамент на САЩ съобщи днес, че Рубио е говорил по телефона с Лавров в неделя по искане на руския дипломат, предаде ДПА.

„След посещението от 25 април в Москва на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф държавният секретар подчерта на своя руски колега следващите стъпки в руско-украинските мирни преговори и нуждата още сега да се сложи край на войната. САЩ са настроени сериозно за улесняването на прекратяването на тази безсмислена война“, пише в изявлението на дипломатическото ведомство.

