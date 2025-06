Най-тайното място на Земята: Скритата база на ЦРУ в джунглата

Д ълбоко в знойните джунгли на централен Лаос, 1400-метрова ивица напукан бетон прорязва зеленината — писта без летище в село, чиито обитатели повечето никога не са се качвали в самолет, пише Айзак Ии, репортер на CNN.

Зад рушащата се контролна кула и осеяната с кратери от бомбардировки писта се крие една от най-сенчестите глави от историята на Студената война — място, познато дълги години като „най-тайното място на Земята“.

Село Лонг Тиенг се намира в сърцето на Лаос, около 130 км североизточно от столицата Виентян. Днес това е спокойно селище от няколко хиляди души, които оцеляват основно от земеделие. Айзак Ии посети Лонг Тиенг и описа от първо лице как изглежда забравената военна база.

#Laos: "Deep in the sweltering jungles of central Laos, a 4,500-foot stretch of cracked concrete cuts through the trees — an airstrip without an airport, in a village where many have never been on a plane."



(Article about former US base at Long Tieng)https://t.co/V3Z4MFzEJf — Ross Feingold (方恩格) (@RossFeingold) June 10, 2025

В селото има няколко малки ресторанта, две къщи за гости и няколко магазинчета за всичко — от ориз до селскостопански инструменти, изковани от преработен бомбен метал. Това е своеобразен символ на селскостопанските корени на общността и миналото ѝ по време на войната.

В центъра е разположена самата писта. Вече не прави авиопревози, а в днешно време служи като своеобразен централен площад: децата се гонят с мотопеди, фермери пасат добитък, а възрастните излизат на разходка рано сутрин — преди жегата да изпълни долината.

Но преди половин век пейзажът е бил напълно различен.

And here's me not being Tim Walz at CIA base Long Tieng, Laos (Lima 20Alternate) in 1968 pic.twitter.com/fVq0jo7KJb — 🇺🇸 OldBoldPilot 🇮🇱 (@PhilipPearl1) August 7, 2024

През 60-те и началото на 70-те години Лаос е начело в усилията на САЩ да възпрепятстват разпространението на комунизма в Югоизточна Азия. Лонг Тиенг е бил тайната база на подкрепяната от САЩ антикомунистическа хмонгска армия, която се сражава срещу комунистите от Патет Лао, подкрепяни от войската на Северен Виетнам. В разгара си тук живеят десетки хиляди души — войници от хмонгското малцинство, техните семейства, бежанци, тайландски наемници, както и малък брой американски агенти на ЦРУ и военни пилоти, известни с кодовото име "Ravens" ("Гарвани").

Това е сърцето на най-мащабната паравоенна операция, организирана някога от ЦРУ.

В един момент тази малка писта поема по 900 излитания и кацания на ден, превръщайки се в едно от най-натоварените летища в света. Каргосамолети доставят критични ресурси — амуниции, храни —, които после се пренасят с малки самолети до още по-отдалечени бази из цялата страна.

Въпреки мащаба си базата е била толкова потулена, че дори част от участващите във войната въобще не знаят за съществуването ѝ, разказва Пол Картър, специалист по тайните операции в Лаос, който живее в региона. „Войната в Лаос беше толкова разделена... Познавам хора, които воюваха там, а научиха за Лонг Тиенг чак през 60-те, когато журналисти получиха достъп в края на войната“, казва той пред CNN.

От това усамотено село антикомунистическите сили на Хмонг, подкрепяни от ЦРУ и водени от легендарния генерал Ванг Пао, не просто водят фронтални битки срещу Патет Лао, но и осъществяват партизански удари — унищожават складове, атакуват комуникации и системно провокират комунистическите позиции, разчитайки на пълната подкрепа на САЩ.

2 Hmong youth load white phosphorous rockets. Long Tieng airfield, Laos. Mesaris Collection in '87 book The Ravens pic.twitter.com/fzsj4ooUYN — thaoworra (@thaoworra) June 22, 2014

Като част от тази скрита война, американците стартират мащабна бомбардировъчна кампания, успоредно на военните действия във Виетнам. Понеже международни спогодби забраняват пряка военна намеса, дейността се поема почти изцяло от ЦРУ.

Американски пилоти, действащи под кодовыми имена Lima Site 98 и Lima Site 20A, излитат от Лонг Тиенг хиляди пъти на секретни мисии.

Пътуване до Лонг Тиенг — как изглежда днес

Пет десетилетия след падането на Лонг Тиенг през 1975 г. посетител на района разказва как изследва останките от някогашната американска база. Книгата на Джошуа Кърланцик "A Great Place to Have a War" го вдъхновява да открие тази малко позната сцена от Студената война. След като гледа стари репортажи и филмови хроники, усеща непреодолим зов да види Лонг Тиенг със собствените си очи.

Скоро пристига във Виентян с приятел от студентските години и местен шофьор, г-н Пао — единственият, който се съгласява да бъде водач. Пао твърди, че познава района, макар че едва веднъж е бил в самото село.

Макар няколко туристически компании да предлагат пътувания, броят на гостите, които стигат до Лонг Тиенг, е нищожен в сравнение с популярните дестинации като Луанг Прабанг.

Known as Lima Site 98 (LS 98) or Lima Site 20A (LS 20A), Long Tieng was the hub for covert Air America operations across Laos. Aircraft flew in and out at all hours carrying supplies, arms ... and possibly drugs. pic.twitter.com/4oD5XxZOoE — Patrick Chovanec (@prchovanec) April 2, 2023

Крис Корбет, собственик на Laos Adv Tours and Rentals, разказва пред CNN, че неговата агенция води около 10 групи на мотоциклетен тур годишно до Лонг Тиенг. Посетителите идват главно от САЩ, Австралия и Европа.

Въпреки че се намира само на 130 км от столицата, пътуването отнема над осем часа.

"Тук ако спукаме гума, оставаме за часове," предупреждава Пао — без телефонен обхват и цивилизация на километри.

Когато най-сетне влизат в Лонг Тиенг, след последния проход, пътят внезапно става гладък. Минути по-късно, в мъглата на залеза, няма какво да напомня за някогашното селище от 30 000 жители — семейни ферми са заели мястото на казармите, а моторетки и добитък са изместили военните камиони.

Нощуването в къща за гости до пистата е скромно — твърдо легло и скърцащ вентилатор без особена полза срещу влажната, неподвижна жега.

В днешно време пистата е изпълнена с тишина, буренясали кратери и ръждясали бараки — зловещи реликви от войната. И няма табели, паметници или какъвто и да е знак за историческата ѝ роля.

46 years ago today the city of Long Tieng fell in Laos, changing tens of thousands of veterans and refugees lives. In 1997 the US authorized a small tribute in Arlington to those who'd helped the US during the Secret War pic.twitter.com/MB6xXmZKsY — thaoworra (@thaoworra) May 16, 2021

"Гарваните"

Сред най-активните в базата преди години са т.нар. "Гарвани" — тайна група американски пилоти, изпращани в Лаос като предни въздушни координатори. Те летят ниско, маркират цели за бомбардировачи, работят под прикритие, често дори с документи на Агенцията за международно развитие (USAID).

Островите Чагос: Съдбата на последната колония

Обикновено "Гарваните" летят по двойки — американец и хмонгски помощник, който осъществява връзка с бойците на земята. Заедно с тях във въздуха са и пилотите от Air America — собствената авиокомпания на ЦРУ за доставки, евакуация и спешни спасителни мисии.

"Кацах там почти всеки ден," спомня си Нийл Хансен, бивш пилот на Air America (1964-1973). Пренесъл е планини от боеприпаси, храни и горива, както и "клиенти на ЦРУ". В един такъв полет през 1972 г. е свален и оцелява след драматично спасяване с хеликоптер.

Щабът на генерал Ванг Пао

На стотина метра западно от пистата се намира двуетажна сграда — някога щабът на генерал Ванг Пао, водачът на армията на хмонгите и партньор на ЦРУ. Тук са координирани операциите, доставки и въздушната подкрепа от САЩ.

Оградена и обрасла в зеленина, сградата все пак остава дистанцирана и строга. Входът предупреждава на английски "No entry without permission". След кратко договаряне местен ветеран отключва вратата срещу заплащане.

Вътре цари тягостна пустота — няма мебели, артефакти или снимки, а само подредени в ъгъла снаряди и минометни снаряди. По преводача ветеранът предупреждава да не се докосва нищо, защото част от оръжието може да е все още опасно. На втория етаж едно бюро гледа към руините на пистата — някога командният мостик на най-голямата тайна операция на ХХ век. Гледката напомня колко мащабни са били тези битки — а колко скромно изглежда днес всичко наоколо.

Лаос днес — сянката на една война

The CIA secret airfield of Long Tieng and a Hmong soldier with children during the war for Laos in the 20th century. pic.twitter.com/qpmscC68NR — thaoworra (@thaoworra) January 29, 2018

И днес Лаос носи тежкото наследство от най-интензивната бомбардировъчна кампания в историята. От хвърлените 270 милиона взривни устройства, около 30% не експлодират — по изчисления на Mine Advisory Group (MAG). Неексплодиралите боеприпаси продължават да убиват, осакатяват и възпират развитието на цели общности.

Около Лонг Тиенг хората рядко излизат от утъпканите пътеки — страхът от скрити мини е все още част от ежедневието.

Пълните дипломатически отношения между САЩ и Лаос са възстановени през 1992 г., а след 1995 г. САЩ инвестират над $390 млн. за разчистване и обезвреждане на неексплодирали боеприпаси. Въпреки това бъдещето на тази помощ остава неясно след последните орязвания на чуждестранната помощ от Вашингтон.

"Влюбих се в Лаос," казва Нийл Хансен. "Връщам се към онова време с носталгия — това беше вълнуващо място, престой с кауза, имах чувството, че върша нещо нужно."

Днес в Лонг Тиенг деца карат скутери по същата писта, по която някога излитаха бойни самолети. Ясно е защо цялата общност се събира тук — това е едно от малкото места, което е гарантирано разчистено от неексплодирали мини.

Едно рядко кътче, където децата могат да играят без страх, че ще станат жертва на конфликт, приключил преди 50 години. Наследство от една тайна война — почти забравено в Съединените щати, но все още пулсиращо в сърцето на Лаос.