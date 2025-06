Украински дрон рани 63-годишен журналист в Курска област

В оенен кореспондент от китайската медия "Финикс ТВ" (Phoenix TV) бе ранен при украинска атака с дрон в руската Курска област, близо до границата с Украйна, съобщи снощи в "Телеграм" изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Александър Хинщейн, предаде Ройтерс.

Атака с дрон в Източна Украйна, загина руски журналист

"Украински дрон удари село Коренево в Кореневски окръг", написа Хинщейн. "63-годишният кореспондент Лу Юйгуан, който е отишъл в пограничната зона сам, е бил ранен", добави той.

Руски удари в Харковска област, има жертва и ранени

Хинщейн съобщи по-късно в "Телеграм", че китайският журналист е получил разкъсвания по кожата на главата и след оказване на първа помощ от медицински екип е отказал да бъде откаран в болница.

A journalist from China was wounded in the Kursk region during shelling by AFU while preparing a story about civilians. The 63-yo correspondent for the Phoenix TV company, Lu Yuguang, has an open craniocerebral injury & a bruised wound to the parietal region. Speedy recovery, Lu! pic.twitter.com/wflYpe0HQj