Руски удари в Харковска област, има жертва и ранени

Е дин убит и трима ранени след руски бомбардировки над Харковска област, североизточна Украйна, съобщи украинската национална полиция, цитирана от Франс прес.

Полицията написа в "Телеграм“, че "трима цивилни бяха ранени при бомбардировките, а 65-годишен мъж беше убит“ и поясни, че атаките са били над град Волчанск, село Монатчинивка и селището Купянск.

По информация на местни власти, трима души бяха ранени в източната област Донецк и още двама в южната Херсонска област.

⚡️A 65-year-old man died as a result of russian strikes on Kupiansk-Vuzlovo city in Kharkiv region, — National Police.



The russian army also shelled Vovchansk and Monachynivka, 3 casualties are known.



