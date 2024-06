Атака с дрон в Източна Украйна, загина руски журналист

Р уски журналист бе убит при атака с дрон в Източна Украйна, където се готвеше да прави репортаж, предаде Франс прес, като се позова на медията на убития журналист.

Преди три дни друг руски кореспондент загина близо до фронта, отбелязва АФП.

"Нашият кореспондент Никита Цицаги бе убит при атака с дронове на украинската армия", съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" медията News.Ru.

Според руската медия атаката е била извършена в зоната на манастира "Свети Николай", който се намира близо до град Угледар, където от месеци се водят ожесточени сражения.

