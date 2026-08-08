Свят

Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ

Преди протокът да бъде отворен отново, САЩ трябва да изпълнят исканията на Иран

8 август 2026, 18:52
Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ
Източник: БТА/АР

С поразумението между Иран и Оман за нов механизъм за регулиране на корабоплаването през Ормузкия проток няма непременно да доведе до повторното отваряне на този ключов морски път, заяви днес Техеран, цитиран от ДПА.

Преди протокът да бъде отворен отново, САЩ трябва да изпълнят исканията на Иран, заяви говорител на влиятелния Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от иранскатa агенция Тасним. Той призова Вашингтон да не се намесва в преговорите между Иран и Оман.

Двете държави, които имат излаз на Ормузкия проток, от седмици водят преговори за начина, по който да бъде регулирано преминаването на кораби през него. Преди САЩ и Израел да започнат удари срещу Иран в края на февруари, през протока преминаваше около една пета от световната търговия с петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че Вашингтон участва в преговорите.

Ако разговорите доведат до създаването на механизъм, който предоставя на Иран значителен контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток, това би представлявало стратегически успех за Техеран след месеци на американски удари.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран и Маскат са близо до постигането на споразумение.

По думите му отварянето на Ормузкия проток зависи до известна степен от това САЩ да компенсират нарушенията на рамковото споразумение, сключено през юни. То трябваше да проправи пътя към трайно прекратяване на войната. Арагчи не даде повече подробности за конкретните искания на Техеран.

Министърът допълни, че обсъжданият с Оман механизъм предвижда създаването на нов временен маршрут за преминаване през протока.

Източник: БТА/Габриела Иванова    
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