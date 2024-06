Учени алармират: Мръсният въздух убива все повече хора по света

З амърсяването на въздуха е все по-смъртоносно, алармират учените, съобщи АФП. Мръсният въздух убива все повече хора по света, включително деца, и на практика е по-смъртоносен от тютюнопушенето, сочи доклад на учени под егидата на УНИЦЕФ.

Над 8 млн. души, от които най-малко 700 000 деца под пет години, са починали през 2021 г. поради причини, свързани със замърсяването на въздуха, се казва в доклада на учените от Американския институт за изучаване на последствията за здравето (Health Effects Institute).

Deadly and growing impact of air pollution laid bare in new UNICEF-backed report https://t.co/C7IfOCxXA4