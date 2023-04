Проучване: Замърсеният въздух увеличава риска от рак с 30%

Н ови данни от обстойно проучване показват, че излагането на високи концентрации на фини частици във въздуха може да увеличи риска от развитие на рак на белия дроб само в рамките на три години с до 30%, съобщи „Science Alert“.

Замърсеният въздух е особено опасен за здравата белодробна тъкан, в която се наблюдават генетични промени, които я излагат на риск да се превърне в ракова.

Air pollution may be increasing the risk of dementia, study says https://t.co/iSJ7NibPgl