Тръмп: Ще преустановим миграцията от "страни от третия свят" за постоянно

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно

28 ноември 2025, 07:39
Тръмп: Ще преустановим миграцията от "страни от третия свят" за постоянно
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация ще работи за постоянно преустановяване на миграцията от "държави от третия свят", предадоха световните агенции.

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно. 

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Тръмп също така заяви, че неговата администрация ще спре всички федерални помощи и субсидии за онези, които не са граждани на САЩ, допълва Ройтерс.

"Ще преустановя окончателно имиграцията, идваща от всички страни от третия свят, за да позволя на американската система да се възстанови напълно“, заяви Тръмп в социалните си канали.

Доналд Тръмп обвини Джо Байдън за стрелбата край Белия дом, спря имиграцията от Афганистан

Той също така заплаши да анулира милионите разрешителни за прием на чужденци, отпуснати от правителството на предшественика му Джо Байдън и да експулсира всеки, който не представлява „преимущество за САЩ“, допълва Франс прес.

Тези коментари Тръмп направи след като афганистанец, дошъл в САЩ по програма за пренастаняване на изложени на риск в Афганистан местни жители, сътрудничили на американците, простреля близо до Белия дом двама военни от Националната гвардия – мъж и жена. Жената почина от раните си, а мъжът е в тежко състояние. 

 

Източник: Габриела Големанска, БТА    
тръмп сащ миграция
