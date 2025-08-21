Свят

Докладчикът за Сърбия Тонино Пицула: ЕС вече няма илюзии за режима на Александър Вучич, Сърбия не може да влезе в съюза

„Изходът трябва да се намери чрез избори“, подчерта Пицула относно протестите в Сърбия

21 август 2025, 08:19
Докладчикът за Сърбия Тонино Пицула: ЕС вече няма илюзии за режима на Александър Вучич, Сърбия не може да влезе в съюза
Протестите в Сърбия   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула заяви, че никой от ключовите политически фактори в ЕС вече няма никакви илюзии относно това кой е президентът на Сърбия Александър Вучич и какъв тип управление води той, предаде агенция БГНЕС.

По думите му

Сърбия в настоящото си състояние не може да стане член на Европейския съюз

 „Въпросът е как да се дефинира отношението към алтернативата — към онези, които евентуално биха дошли на власт утре, но в момента това е несигурна политическа драма. Според мен управлението на Вучич има легалитет, но протестиращите придобиват легитимитет,“ заяви Пикуцула, цитиран от „Индекс“.

Той коментира и трагедията със срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души, като изрази опасения, че „17-ата жертва може да падне в ескалиращите сблъсъци по улиците на сръбските градове“.

„Това е изключително сериозно предупреждение за онези, които трябва да решат дали ще търсят някакъв компромис за бъдещето на Сърбия.

Изходът трябва да се намери чрез избори“,

подчерта Пицула.

Той подчерта, че Хърватия трябва да заеме по-остра политическа позиция спрямо „всички манипулации на управлението на Вучич“, което, по думите му, „периодично задържа хърватски граждани и ги гони от страната“.

По повод своя снимка от военните години, публикувана около годишнината от операция „Буря“, Пицула заяви, че е бил изненадан от негативната реакция, но е подчертал, че „няма намерение да провокира“.

„Просто 30-ата годишнина от една международно призната операция, с която Хърватия започна своя път, беше подходящ повод да се обърна към хората, с които споделих онези времена, както и към гражданите,“ обясни той. Според него отношението към миналото е ключът към това, което се случва днес в Сърбия: „Очевидно е, че Сърбия в момента е държава, която в много аспекти не може да постигне съгласие за бъдещето си, но има консенсус, когато става въпрос за тълкуването на миналото — и точно това видяхме след моята публикация“.

