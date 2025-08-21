Покрива ли Здравната каса раждане със секцио

В лечебно заведение за болнична помощ може да постъпите с направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7), издадено от общопрактикуващия (личния) лекар, от лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата, съобщи Pariteni.bg.



Общопрактикуващият (личният лекар) може да издаде направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7) за раждане, но е редно това да направи АГ-специалистът, който е следил бременността Ви, (дори да няма сключен договор с НЗОК). Той ще приложи и копия от медицинската документация за наблюдението на бременността.

По КП № 5 "Раждане“ НЗОК заплаща секциото само ако жената има съответните индикации за това, т.е. само по медицински показания и по преценка на лекарите. Ако секциото е по желание на пациентката - не.

Какъв метод за раждане ще е подходящ преценяват лекуващите лекари.

В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой.