България

Покрива ли Здравната каса раждане със секцио

Какъв метод за раждане е подходящ преценяват лекуващите лекари

21 август 2025, 08:24
Покрива ли Здравната каса раждане със секцио
Източник: Istock

В лечебно заведение за болнична помощ може да постъпите с направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7), издадено от общопрактикуващия (личния) лекар, от лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата, съобщи Pariteni.bg.

Общопрактикуващият (личният лекар) може да издаде направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7) за раждане, но е редно това да направи АГ-специалистът, който е следил бременността Ви, (дори да няма сключен договор с НЗОК). Той ще приложи и копия от медицинската документация за наблюдението на бременността. 

По КП № 5 "Раждане“ НЗОК заплаща секциото само ако жената има съответните индикации за това, т.е. само по медицински показания и по преценка на лекарите. Ако секциото е по желание на пациентката - не.

Какъв метод за раждане ще е подходящ преценяват лекуващите лекари.

В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой.

Източник: pariteni.bg    
Раждане Секцио НЗОК Бременност Хоспитализация Медицински показания АГ-специалист Потребителска такса Болнична помощ Направление за хоспитализация
Последвайте ни

По темата

Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

Опасна инфекция: потвърден случай на чума в Калифорния

Опасна инфекция: потвърден случай на чума в Калифорния

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

pariteni.bg
Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

България Преди 36 минути

34 673 българи получават втора пенсия, но малцина взимат пожизнена

Протестите в Сърбия

Докладчикът за Сърбия Тонино Пицула: ЕС вече няма илюзии за режима на Александър Вучич, Сърбия не може да влезе в съюза

Свят Преди 1 час

„Изходът трябва да се намери чрез избори“, подчерта Пицула относно протестите в Сърбия

В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

България Преди 2 часа

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са част от помощните средства, които могат да бъдат осигурени чрез него

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

България Преди 2 часа

Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

България Преди 2 часа

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за мъжете заради смъртта на 8-годишния Иван

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Любопитно Преди 2 часа

Лесни трикове за плавно връщане на работа

<p>В Естония се готвят за&nbsp;руско нападение</p>

Без паника: В Естония се готвят за възможно руско нападение

Свят Преди 2 часа

В Естония не искат да живеят в постоянен страх и вече се подготвят за най-лошия сценарий

<p><span class="cf0">21&nbsp;</span><span class="cf1">август: България плаща цената на руското недоволство</span></p>

21 август: България плаща цената на руското недоволство

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на тази дата в историята

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Технологии Преди 2 часа

Звена, които традиционно са проблем са всички телефони, могат да бъдат оптимизирани

<p>Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане</p>

Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

Свят Преди 10 часа

Решението идва като отговор на продължаващите масови протести в страната

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

Свят Преди 11 часа

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II"

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Свят Преди 11 часа

Министерството на правосъдието отказа да коментира решението на Берман

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

България Преди 11 часа

Микробус, шофиран от 23-годишен водач, не спрял на знак "Стоп"

Младеж намушка мъж на столичен булевард

Младеж намушка мъж на столичен булевард

България Преди 12 часа

Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г.

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

България Преди 12 часа

Експерт: Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

10-те най-полезни закуски, с които сваляш килограми

Edna.bg

Народни вярвания и традиции на 21 август

Edna.bg

Евертон Бала: Колективът и отборният дух в Левски е на висота

Gong.bg

Байерн ще взима само играчи под наем до края на трансферния прозорец

Gong.bg

Жена се оплака от полицейски тормоз след фалшиво положителен тест за дрога

Nova.bg

16-годишният, пострадал в „Слънчев бряг”, е пуснат на водния атракцион без придружител

Nova.bg