Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

Израелските военни заявиха, че са започнали „предварителните действия“ на планирана сухопътна офанзива за превземане и окупиране на целия град Газа и вече са завладели покрайнините му, съобщи Би Би Си (BBC).

Военен говорител заяви, че

войските вече действат в районите Зейтун и Джабалия,

за да положат основите за офанзивата, която министърът на отбраната Израел Кац одобри във вторник и която ще бъде представена на кабинета по сигурност по-късно тази седмица.

Около 60 000 резервисти са призовани за началото на септември, за да освободят действащ персонал за операцията.

Хамас обвини Израел, че възпрепятства споразумението за прекратяване на огъня в полза на продължаване на „бруталната война срещу невинни цивилни“, съобщи информационна агенция Ройтерс. Очаква се на стотици хиляди палестинци в град Газа да бъде наредено да се евакуират и да се насочат към убежища в южната част на Газа, докато започва подготовката за плана на Израел за превземане.

Много от съюзниците на Израел осъдиха плана му,

като френският президент Еманюел Макрон предупреди в сряда, че той „може да доведе само до бедствие и за двата народа и рискува да потопи целия регион в цикъл на перманентна война“.

Междувременно Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви, че по-нататъшното разселване и засилването на военните действия „рискуват да влошат вече катастрофалната ситуация“ за 2,1-милионното население на Газа.

Израелското правителство обяви намерението си да завладее цялата ивица Газа,

след като непреките преговори с Хамас за прекратяване на огъня и споразумение за освобождаване на заложници се провалиха миналия месец. Говорейки на телевизионен брифинг в сряда, говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF) бригаден генерал Ефи Дефрин заяви, че Хамас е „очукан и насинен“ след 22 месеца война.

„Ще задълбочим щетите върху Хамас в град Газа, крепост на правителствения и военния терор за терористичната организация“, добави той. „Ще задълбочим щетите върху терористичната инфраструктура над и под земята и ще прекъснем зависимостта на населението от Хамас“, обеща той.

Но Дефрин заяви, че Израелските отбранителни сили (ИДФ) „не чакат“ да започнат операцията. „Започнахме предварителните действия и вече сега войските на ИДФ държат покрайнините на град Газа“, обяви генералът.

Две бригади действаха на място в квартал Зейтун, където през последните дни бяха открили подземен тунел, съдържащ оръжия, а трета бригада действаше в района на Джабалия. За да се „минимизират вредите за цивилните“, каза той, цивилното население на град Газа ще бъде предупредено да се евакуира за своята безопасност.

Говорител на управляваната от Хамас агенция за гражданска защита в Газа, Махмуд Басал, заяви пред информационна агенция AFP във вторник, че ситуацията е „много опасна и непоносима“ в кварталите Зейтун и Сабра на града.

Агенцията съобщи, че

израелски удари и огън са убили 25 души на територията в сряда. Сред тях са три деца и техните родители, чийто дом в района на Бадр в бежанския лагер Шати, западно от град Газа, беше бомбардиран,

се казва в съобщението.

Дефрин заяви, че Израелската армия прави всичко възможно, за да предотврати нараняване на 50-те заложници, все още държани от Хамас в Газа, като се смята, че 20 от тях са живи. Семействата им изразиха опасения, че тези в град Газа биха могли да бъдат застрашени от сухопътна офанзива.

МКЧК предупреди за катастрофална ситуация както за палестинските цивилни, така и за заложниците, ако военната активност в Газа се засили. „След месеци на безмилостни военни действия и многократно разселване, хората в Газа са напълно изтощени. Това, от което се нуждаят, не е по-голям натиск, а облекчение. Не повече страх, а шанс да си поемат дъх. Те трябва да имат достъп до най-необходимото, за да живеят достойно: храна, медицински и хигиенни консумативи, чиста вода и безопасен подслон“, се казва в изявление.

„Всяко по-нататъшно засилване на военните операции само ще задълбочи страданията, ще разкъса още семейства и ще заплаши с необратима хуманитарна криза. Животът на заложниците също може да бъде изложен на риск“, се добавя в изявлението.

В изявлението се призовава за незабавно прекратяване на огъня и бързо и безпрепятствено преминаване на хуманитарна помощ през Газа.

Посредниците Катар и Египет се опитват да осигурят споразумение за прекратяване на огъня и

представиха ново предложение за 60-дневно примирие и освобождаване на около половината от заложниците, което Хамас заяви, че е приел в понеделник.

Израел все още не е представил официален отговор,

но израелски представители настояха във вторник, че вече няма да приемат частично споразумение и поискаха всеобхватно, което да доведе до освобождаването на всички заложници.

В сряда Хамас обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че е пренебрегнал предложението на посредниците за прекратяване на огъня и заяви, че той е „истинският обструкционист на всяко споразумение“, според изявление, цитирано от Ройтерс.

Израелските военни започнаха кампания в Газа в отговор на атаката, водена от Хамас срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.