Свят

Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

Много от съюзниците на Израел осъдиха плана му да завладее цялата ивица Газа

21 август 2025, 08:09
Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа
Израелски танк край границата с Ивицата Газа   
Източник: БТА/AP

Израелските военни заявиха, че са започнали предварителните действия“ на планирана сухопътна офанзива за превземане и окупиране на целия град Газа и вече са завладели покрайнините му, съобщи Би Би Си (BBC).

Военен говорител заяви, че

войските вече действат в районите Зейтун и Джабалия,

за да положат основите за офанзивата, която министърът на отбраната Израел Кац одобри във вторник и която ще бъде представена на кабинета по сигурност по-късно тази седмица.

Около 60 000 резервисти са призовани за началото на септември, за да освободят действащ персонал за операцията.

Хамас обвини Израел, че възпрепятства споразумението за прекратяване на огъня в полза на продължаване на бруталната война срещу невинни цивилни“, съобщи информационна агенция Ройтерс. Очаква се на стотици хиляди палестинци в град Газа да бъде наредено да се евакуират и да се насочат към убежища в южната част на Газа, докато започва подготовката за плана на Израел за превземане.

Много от съюзниците на Израел осъдиха плана му,

като френският президент Еманюел Макрон предупреди в сряда, че той може да доведе само до бедствие и за двата народа и рискува да потопи целия регион в цикъл на перманентна война“.

Междувременно Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви, че по-нататъшното разселване и засилването на военните действия рискуват да влошат вече катастрофалната ситуация“ за 2,1-милионното население на Газа.

Израелското правителство обяви намерението си да завладее цялата ивица Газа,

след като непреките преговори с Хамас за прекратяване на огъня и споразумение за освобождаване на заложници се провалиха миналия месец. Говорейки на телевизионен брифинг в сряда, говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF) бригаден генерал Ефи Дефрин заяви, че Хамас е очукан и насинен“ след 22 месеца война.

Ще задълбочим щетите върху Хамас в град Газа, крепост на правителствения и военния терор за терористичната организация“, добави той. Ще задълбочим щетите върху терористичната инфраструктура над и под земята и ще прекъснем зависимостта на населението от Хамас“, обеща той.

Но Дефрин заяви, че Израелските отбранителни сили (ИДФ) не чакат“ да започнат операцията. Започнахме предварителните действия и вече сега войските на ИДФ държат покрайнините на град Газа“, обяви генералът.

Две бригади действаха на място в квартал Зейтун, където през последните дни бяха открили подземен тунел, съдържащ оръжия, а трета бригада действаше в района на Джабалия. За да се минимизират вредите за цивилните“, каза той, цивилното население на град Газа ще бъде предупредено да се евакуира за своята безопасност.

Говорител на управляваната от Хамас агенция за гражданска защита в Газа, Махмуд Басал, заяви пред информационна агенция AFP във вторник, че ситуацията е много опасна и непоносима“ в кварталите Зейтун и Сабра на града.

Агенцията съобщи, че

израелски удари и огън са убили 25 души на територията в сряда. Сред тях са три деца и техните родители, чийто дом в района на Бадр в бежанския лагер Шати, западно от град Газа, беше бомбардиран,

се казва в съобщението.

Дефрин заяви, че Израелската армия прави всичко възможно, за да предотврати нараняване на 50-те заложници, все още държани от Хамас в Газа, като се смята, че 20 от тях са живи. Семействата им изразиха опасения, че тези в град Газа биха могли да бъдат застрашени от сухопътна офанзива.

МКЧК предупреди за катастрофална ситуация както за палестинските цивилни, така и за заложниците, ако военната активност в Газа се засили. След месеци на безмилостни военни действия и многократно разселване, хората в Газа са напълно изтощени. Това, от което се нуждаят, не е по-голям натиск, а облекчение. Не повече страх, а шанс да си поемат дъх. Те трябва да имат достъп до най-необходимото, за да живеят достойно: храна, медицински и хигиенни консумативи, чиста вода и безопасен подслон“, се казва в изявление.

Всяко по-нататъшно засилване на военните операции само ще задълбочи страданията, ще разкъса още семейства и ще заплаши с необратима хуманитарна криза. Животът на заложниците също може да бъде изложен на риск“, се добавя в изявлението.

В изявлението се призовава за незабавно прекратяване на огъня и бързо и безпрепятствено преминаване на хуманитарна помощ през Газа.

Посредниците Катар и Египет се опитват да осигурят споразумение за прекратяване на огъня и

представиха ново предложение за 60-дневно примирие и освобождаване на около половината от заложниците, което Хамас заяви, че е приел в понеделник.

Израел все още не е представил официален отговор,

но израелски представители настояха във вторник, че вече няма да приемат частично споразумение и поискаха всеобхватно, което да доведе до освобождаването на всички заложници.

В сряда Хамас обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че е пренебрегнал предложението на посредниците за прекратяване на огъня и заяви, че той е истинският обструкционист на всяко споразумение“, според изявление, цитирано от Ройтерс.

Израелските военни започнаха кампания в Газа в отговор на атаката, водена от Хамас срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.

По темата

Източник: BBC    
Израел офанзива Газа Хамас хуманитарна криза заложници конфликт война
Последвайте ни
Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

Опасна инфекция: потвърден случай на чума в Калифорния

Опасна инфекция: потвърден случай на чума в Калифорния

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

pariteni.bg
Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

България Преди 36 минути

34 673 българи получават втора пенсия, но малцина взимат пожизнена

"Черна Луна" на 23 август, какво означава това новолуние

"Черна Луна" на 23 август, какво означава това новолуние

България Преди 53 минути

Това ще бъде третото от общо четири новолуния през лятото на 2025 г.

Подробности за инцидента с 16-годишния, пострадал на воден атракцион в Слънчев бряг

Подробности за инцидента с 16-годишния, пострадал на воден атракцион в Слънчев бряг

България Преди 1 час

Младежът падна от надуваем дюшек тип „банан”, теглен от джет

<p>След обвиненията в агресия към родилка: Не&nbsp;откриха нарушения в &quot;Майчин дом&quot;</p>

След обвиненията в агресия към родилка: Медицински надзор не откри нарушения в "Майчин дом"

България Преди 1 час

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова

Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

Свят Преди 1 час

Европейските съюзници създадоха "коалиция на желаещите", която да предостави сили за гарантиране сигурността на Украйна

В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

България Преди 2 часа

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са част от помощните средства, които могат да бъдат осигурени чрез него

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

България Преди 2 часа

Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

България Преди 2 часа

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за мъжете заради смъртта на 8-годишния Иван

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Любопитно Преди 2 часа

Лесни трикове за плавно връщане на работа

<p>В Естония се готвят за&nbsp;руско нападение</p>

Без паника: В Естония се готвят за възможно руско нападение

Свят Преди 2 часа

В Естония не искат да живеят в постоянен страх и вече се подготвят за най-лошия сценарий

<p><span class="cf0">21&nbsp;</span><span class="cf1">август: България плаща цената на руското недоволство</span></p>

21 август: България плаща цената на руското недоволство

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на тази дата в историята

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Технологии Преди 2 часа

Звена, които традиционно са проблем са всички телефони, могат да бъдат оптимизирани

<p>Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане</p>

Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

Свят Преди 10 часа

Решението идва като отговор на продължаващите масови протести в страната

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Свят Преди 11 часа

Министерството на правосъдието отказа да коментира решението на Берман

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

България Преди 11 часа

Микробус, шофиран от 23-годишен водач, не спрял на знак "Стоп"

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

10-те най-полезни закуски, с които сваляш килограми

Edna.bg

Народни вярвания и традиции на 21 август

Edna.bg

Евертон Бала: Колективът и отборният дух в Левски е на висота

Gong.bg

Байерн ще взима само играчи под наем до края на трансферния прозорец

Gong.bg

Жена се оплака от полицейски тормоз след фалшиво положителен тест за дрога

Nova.bg

16-годишният, пострадал в „Слънчев бряг”, е пуснат на водния атракцион без придружител

Nova.bg