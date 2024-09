Коя е Талия Грейвс? Последната предполагаема жертва на Пъф Деди проговори

П оявиха се смущаващи нови обвинения срещу Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) и неговия бодигард. Жена твърди, че е била дрогирана и сексуално нападната от двамата през 2001 г., като казва, че това е било записано без нейното съгласие и е било разпространено.

В съдебен иск, подаден във вторник във федералния съд на Ню Йорк, Талия Грейвс твърди, че е била на 25 години, когато се е запознала с Деди, който сега е на 54 години, чрез приятеля си, който работел в звукозаписната му компания Bad Boy.

Исковете идват дни след като Деди беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.

