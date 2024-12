„Убих дъщеря си, като я биех“: Баща и мащеха са признати за виновни за смъртта на Сара

Б ащата и мащехата на Сара Шариф са признати за виновни за убийството на 10-годишното момиче, преди да избягат в Пакистан.

Сара е била с качулка на главата, вързана, бита с бухалка за крикет, изгаряна с ютия и дори хапана в „брутална“ кампания на насилие през седмиците преди смъртта ѝ на 8 август миналата година, се казва в решението на Олд Бейли.

Тялото ѝ е намерено два дни по-късно в двуетажно легло в дома ѝ в Уокинг, Съри, след като 42-годишният Урфан Шариф се обажда в полицията от Пакистан, където е избягал с останалата част от семейството си.

Шофьорът на микробуса се просълзил по време на разговора, когато признал, че е „убил дъщеря си“ и казал, че „я биех прекалено много“, защото „беше непослушна“, и добавил: „Наказах я законно и тя умря“.

BREAKING: Sara Sharif's father and stepmother have been found guilty of murdering the 10-year-old before fleeing to Pakistan.



Her uncle has been found guilty of causing or allowing the death of a child.https://t.co/nnyVEAptiF



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YT pic.twitter.com/XTPBzQTANO — Sky News (@SkyNews) December 11, 2024

Полицията открила ръчно написана бележка от три страници, забутана под възглавницата на Сара, в която Шариф написал „Обичам те, Сара“ и „Убих дъщеря си, като я биех“.

„Бягам, защото ме е страх, но обещавам, че ще се предам и ще понеса наказанието“, се казва в него.

„Кълна се в Бога, че намерението ми не беше да я убия“, пише още в бележката.

Шариф, 30-годишната му съпруга Бейнаш Батул и брат му, 29-годишният работник във верига ресторанти за бързо хранене Фейсал Малик, заедно с петте си деца, са заснети от видеокамери на летище „Хийтроу“, където се качват на полет за Исламабад ден след смъртта на Сара.

Докато се укриват, бащата и мащехата на Сара правят видеоизявление пред Sky News, в което описват смъртта на доведената си дъщеря Сара като „инцидент“ и заявяват, че са „готови да сътрудничат на властите в Обединеното кралство и да се борят за нашето дело в съда“.

Sara Sharif's father and stepmother have been found guilty of murdering the 10-year-old.



She was hooded, tied up, beaten with a cricket bat, burnt with an iron and even bitten in a 'brutal' campaign of abuse.



Sky's @sabahchoudhry explains what happened ⬇️https://t.co/YZp51Dty8c pic.twitter.com/E5H2QwGlds — Sky News (@SkyNews) December 11, 2024

Шариф, Батул и Малик са арестувани на връщане към летище Гетуик на 13 септември и всички те пледират невинни за убийството ѝ и за алтернативно обвинение в причиняване или допускане на смърт на дете.

Сега Шариф и Батул са признати за виновни за убийството на Сара. След произнасянето на присъдата Батул е чут да ридае в съдебната зала.

Малик беше признат за невинен за убийство, но за виновен за причиняване или допускане на смърт на дете.

Съдията,Кавана, заяви, че ще произнесе присъдата във вторник следващата седмица, като каза на съдебните заседатели, че делото е било „изключително стресиращо и травмиращо“.

История на домашно насилие

Шариф е бил арестуван заради обвинения, отправени от три различни жени, включително майката на Сара, Олга Шариф, в периода 2007-2010 г., включително за домашно насилие и заплахи за убийство, но никога не му е било повдигнато обвинение.

Сара се ражда през 2013 г., но скоро след това родителите ѝ се разделят, като в битката за попечителство един срещу друг са отправени обвинения в насилие.

През 2019 г. семейният съд в крайна сметка присъжда попечителството на Шариф, който дотогава се е развел с майката на Сара и се е оженил за Батул.

Those inhumane bastards should hang for what they done to Sara Sharif.

The message needs to go out to every community that beating children will not be tolerated in the UK. pic.twitter.com/vlxJV35SXe — Biology Rules Ok (@OkayBiology) December 11, 2024

Съседи от малкия им апартамент описват, че са чували „шокиращо силни“ звуци на блъскане, последвани от „смразяващи кръвта писъци“.

Миналата година те се преместват в къща с три спални на Хамънд Роуд, Уокинг, заедно с Малик и общо шест малки деца, където новата съседка Джудит Лозерон казва, че семейството е странно тихо.

Тя разказва пред Sky News, че има чувството, че Сара е третирана като „малко слугиня“, защото я вижда да върши домакинска работа, като например да простира прането и да се грижи за други деца.

„Това наистина не е това, което едно 10-годишно дете трябва да прави“, каза тя.

„Никога не съм я виждала да се усмихва. Никога не съм я виждала да тича, да се смее или да прави каквото и да било в градината с останалите“.

Прокурорите твърдят, че Сара е започнала да носи хиджаб, за да прикрие нараняванията си, а съдът чу, че през април 2023 г. е била изведена от училище, след като учителите забелязали синини по лицето ѝ и я насочили към социалните служби - но случаят бил приключен след шест дни.

Urfan Sharif and Beinash Batool found guilty at the Old Bailey for the murder of 10-year-old Sara Sharif.



Uncle Faisal Malik convicted of allowing her death. Sentencing set for Tuesday. #SaraSharif pic.twitter.com/P5nwA11Xcw — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 11, 2024

„Толкова специална малка душа"

Приятелка от училище разказва, че е видяла ключалките на вратите на спалните, когато е отишла при Сара, за да си играят.

„Тя беше много щастлива и общителна и винаги ми казваше, че когато порасне, иска да отиде в Лос Анджелис и да стане модел“, казва тя пред Sky News.

Тя разказва, че Сара ѝ казала, че е паднала от колелото си, когато се появила в училище с порезни рани и синини по лицето, и добавя:

„Можеше да ги има и по краката или ръцете, но аз не ги видях, защото беше с горнище с дълъг ръкав под тениската и с клин под полата.“

Директорката на Сара Джаки Чеймбърс каза, че тя е „много грижовно, много уверено малко момиче“, което има „най-сладката и голяма усмивка“ и „много обича да пее и танцува“.

Тя каза, че Сара често е разказвала за мечтата си да спечели X Factor и училището вече е учредило награда за пеене в нейна памет.

„Тя беше толкова жизнерадостна душа и мисля, че именно това е наистина сърцераздирателно. Тя беше толкова специална малка душа“, каза тя.

„Не мисля, че някога съм изпитвала толкова много тъга, и казвам това от името на целия персонал и общността. Мисля, че шокът беше просто огромен.“

'Teachers were aware that there was something wrong in Sara's life, but what was hidden from them was so much worse, beyond the realms of human imagination.'



GB News' Charlie Peters details the Sara Sharif verdict. pic.twitter.com/9KW2vtKEbh — GB News (@GBNEWS) December 11, 2024

Повече от 70 наранявания

Установено е, че Сара е получила повече от 70 наранявания, включително „вероятни следи от човешки ухапвания“, 25 счупвания и кръвоизлив в мозъка, а причината за смъртта ѝ е „усложнения, произтичащи от множество наранявания и небрежност“.

Прокурорите заявиха, че всички възрастни в къщата са отговорни за смъртта на Сара, тъй като един или двама от тях не биха могли да осъществят кампанията на насилие без съучастието или помощта на останалите и никой от тях не е направил нищо, за да помогне.

Първоначално Шариф твърди, че всички злоупотреби са се случили, докато е бил на работа, като обвинява за това своята „зла и психопатична“ съпруга.

Но адвокатът ѝ Каролин Карбъри предположи, че тя е била „уязвима“ и жертва на „насилие, основано на честта“, което принуди Шариф да направи изненадващо признание в свидетелската скамейка, тъй като той призна, че е убил дъщеря си чрез побой.

„Поемам цялата отговорност"

Шариф заяви пред съдебните заседатели, че е пребил Сара с бухалка за крикет, докато е била вързана с тиксо, удушил я е с голи ръце, ударил я е по главата с мобилен телефон и дори я е ударил с метален прът, докато е умирала.

„Мога да поема цялата отговорност. Приемам всяко едно нещо“, каза той, преди да поиска отново да му бъде повдигнато обвинение в убийство.

Но след почивката Шариф настоя, че не е виновен за обвинението, като заяви: „Не исках да я нараня“.

Той също така отрече да е нанесъл ухапванията и изгарянията, докато Батул и Малик предпочетоха да не дават показания.

Полицията в Съри заяви, че сега ще се проведат разследване и проверка на състоянието на безопасността, за да се установи дали полицията, социалните служби, съдилищата или образователната система са провалили Сара през годините и месеците, довели до смъртта ѝ.

В речта си пред Олд Бейли след произнасянето на присъдите главен инспектор Крейг Емерсън заяви, че случаят е „шокирал и ужасил“ хората по целия свят.

Той заяви, че младият живот на Сара е бил прекратен от „брутална злоупотреба“ и „неописуемо насилие“, извършени от Шариф и Батул, които Малик „не е направил нищо, за да предотврати“.

„Убийството на дете е абсолютно шокиращо, но ужасяващият характер на насилието, на което Сара е била подложена през краткия си живот, прави този случай особено тревожен“, каза той.

Специализираният прокурор от Кралската прокуратура (КПС) Либи Кларк заяви: „Сара е била щастливо, общително и жизнено дете, за което се говори, че винаги се е смеело, но е била жестоко малтретирана и убита от най-близките си хора.

„Никой от нас не може да си представи колко ужасяващо и жестоко е било отношението към Сара през последните няколко седмици от краткия ѝ живот. Нараняванията, които са й нанесени, са били абсолютно ужасяващи.“

