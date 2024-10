Арестуваха дъщерята на Клинт Истууд заради домашно насилие

Д ъщерята на Клинтън Истууд - Франческа, беше арестувана за домашно насилие в събота, след като словесен спор доведе до предполагаема физическа саморазправа с приятеля ѝ.

Според TMZ актрисата и партньорът ѝ са шофирали из Бевърли Хилс по време на спора и той се е обадил в полицията, за да съобщи за инцидента.

Clint Eastwood's daughter Francesca arrested for felony domestic violence https://t.co/fYJ9SNBWdG

Франческа е била арестувана, но в крайна сметка е платила гаранция от 50 000 долара, за да излезе на свобода.

В свое изявление лейтенант Андрю Майерс предаде подробности за инцидента: „В събота, 12 октомври 2024 г., приблизително в 22:42 ч., от полицейското управление на Бевърли Хилс се отзоваха на адрес 464 North Rexford Drive (BHPD HQ) заради обаждане за възможен инцидент, свързан с домашно насилие“, каза той.

„Служителите проведоха разследване и въз основа на показанията и нараняванията Франческа Рут Фишър Истууд от Лос Анджелис беше арестувана за домашно насилие.“

Според TMZ Франческа е била арестувана и през 2015 г. по обвинение в шофиране в нетрезво състояние, но в крайна сметка делото ѝ е било прекратено.

