Украинските власти на Мариупол заклеймиха визитата на "международния престъпник" Путин

У краинските власти на Мариупол, контролиран от Русия от май 2022 г., осъдиха днес посещението на руския президент Владимир Путин в пристанищния град и го нарекоха "международен престъпник", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Международният престъпник Путин посети окупирания град Мариупол"

нощем, "вероятно за да не види на дневна светлина града, убит от неговото "освобождение", написа в Телеграм градската управа с намек за международната заповед за арест, издадена срещу държавния глава на Русия.

Путин посети Мариупол през нощта, като крадец, добави украинското министерство на отбраната.

"Сякаш е крадец, Путин посети украинския град Мариупол, криейки се зад нощта. Първо, това е по-безопасно. Освен това нощта му позволява да постави акцента на това, което иска да покаже, и държи града, който армията му напълно разруши, и неколцината му оцелели жители, далеч от любопитни очи", заяви министерството в Туитър.

"Престъпниците винаги се връщат на мястото на престъплението си... Убиецът на хиляди семейства от Мариупол дойде да се полюбува на руините на града и на гробовете. Цинизъм и липса на разкаяние", написа в Туитър Михайло Подоляк, съветник на украинския президент.

The criminal always returns to the crime scene. As the civilized world announces the arrest of the "war director" (VV Putin) in case of crossing its borders, the murderer of thousands of Mariupol families came to admire the ruins of the city & graves. Cynicism & lack of remorse.