Тръмп обяви извънредно положение в САЩ

С лед като наложи мита за внос на стоки от много страни в света, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви извънредно положение в страната поради икономическата ситуация и търговския дефицит.

Тръмп обяви търговска война на света

Указът налага ответни задължения за укрепване на международната икономическа позиция на страната и защита на американските работници, се казва в документа, разпространен от Белия дом.

U.S. Trade Representative Issues Statement on President Trump's Declaration of a National Emergency | United States Trade Representative https://t.co/VMCPtWApNa