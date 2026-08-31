Свят

Синабунг се събуди: Огромен облак пепел се издигна над Суматра

Няма данни за жертви, а властите предупредиха хората да стоят далеч от опасните зони около вулкана

31 август 2026, 14:39
Синабунг се събуди: Огромен облак пепел се издигна над Суматра
Източник: Istock
  • Вулканът Синабунг в Северна Суматра изригна, изхвърляйки стълб от черна пепел на близо 3500 метра. Изригването е продължило поне час, без данни за жертви.
  • Вулканът остава на второ ниво на опасност, а властите забраняват достъпа до зоната около кратера и някои евакуирани села заради риска от нова активност.
  • Синабунг се активира отново през 2010 г. след векове покой и при голямото изригване през 2014 г. загиват най-малко 16 души. Индонезия има близо 120 активни вулкана, тъй като се намира в Тихоокеанския огнен пръстен.

Вулкан изригна в Индонезия

Вулканът Синабунг изригна днес в индонезийската провинция Северна Суматра, като изхвърли във въздуха стълб от черна пепел на височина от близо 3500 метра, съобщи индонезийската вулканологична агенция, цитирана от ДПА.

Изригването е продължило най-малко един час, а на този етап няма информация за жертви, посочи Центърът за вулканология и ограничаване на геоложките рискове.

Вулканът Синабунг, който е един от най-активните вулкани в Индонезия, остава на второ ниво на вулканична опасност според четиристепенната система на страната. Властите посъветваха жителите, посетителите и туристите да отбягват селата, евакуирани поради вулканичната активност, както и зоните в радиус от 3 километра от върха и в периметъра от 4,5 километра от югоизточния сектор на вулкана.

Синабунг, който се издига на 2460 метра над морското равнище, беше неактивен в продължение на векове, преди отново да се активира през 2010 г. Най-малко 16 души загинаха при голямото му изригване през 2014 г., докато по-малките избухвания и изхвърляне на пепел принудиха неколкократно жителите в района да се евакуират.

Индонезия, която представлява архипелаг от над 17 000 острова, се простира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен – район с интензивна сеизмична и вулканична активност. На нейна територия са разположени също близо 120 активни вулкана, повече от всяка друга страна в света.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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