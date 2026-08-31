Синабунг се събуди: Огромен облак пепел се издигна над Суматра

Вулканът Синабунг в Северна Суматра изригна, изхвърляйки стълб от черна пепел на близо 3500 метра. Изригването е продължило поне час, без данни за жертви.

Вулканът остава на второ ниво на опасност, а властите забраняват достъпа до зоната около кратера и някои евакуирани села заради риска от нова активност.

Синабунг се активира отново през 2010 г. след векове покой и при голямото изригване през 2014 г. загиват най-малко 16 души. Индонезия има близо 120 активни вулкана, тъй като се намира в Тихоокеанския огнен пръстен.

Вулкан изригна в Индонезия

Вулканът Синабунг изригна днес в индонезийската провинция Северна Суматра, като изхвърли във въздуха стълб от черна пепел на височина от близо 3500 метра, съобщи индонезийската вулканологична агенция, цитирана от ДПА.

Изригването е продължило най-малко един час, а на този етап няма информация за жертви, посочи Центърът за вулканология и ограничаване на геоложките рискове.

Indonesia’s Mount Sinabung ERUPTS, putting Sumatra on HIGH ALERT — AP



A massive plume of black ash and smoke shoots over Sumatra, covering nearby villages



Officials urge people to stay away, saying the eruption is considered an 'initial' one, with fears of a worse one ahead pic.twitter.com/IWPRayHpC9 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 31, 2026

Вулканът Синабунг, който е един от най-активните вулкани в Индонезия, остава на второ ниво на вулканична опасност според четиристепенната система на страната. Властите посъветваха жителите, посетителите и туристите да отбягват селата, евакуирани поради вулканичната активност, както и зоните в радиус от 3 километра от върха и в периметъра от 4,5 километра от югоизточния сектор на вулкана.

Mount Sinabung erupts in North Sumatra, with a 3,500-meter-high ash column reported today. pic.twitter.com/VBHAuhch7A — Indonesian Pop Base (@iPopBase) August 31, 2026

Синабунг, който се издига на 2460 метра над морското равнище, беше неактивен в продължение на векове, преди отново да се активира през 2010 г. Най-малко 16 души загинаха при голямото му изригване през 2014 г., докато по-малките избухвания и изхвърляне на пепел принудиха неколкократно жителите в района да се евакуират.

Индонезия, която представлява архипелаг от над 17 000 острова, се простира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен – район с интензивна сеизмична и вулканична активност. На нейна територия са разположени също близо 120 активни вулкана, повече от всяка друга страна в света.