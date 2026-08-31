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Гърция и Израел изграждат „Щита на Ахил“ за €3 млрд. срещу ракети и дронове

Новата система ще обедини Patriot, Spyder, Barak MX и David’s Sling и ще използва изкуствен интелект

31 август 2026, 14:32
Гърция и Израел изграждат „Щита на Ахил“ за €3 млрд. срещу ракети и дронове
Отбранителен щит   
Източник: Пресцентър, Министерството на отбраната
  • Гърция и Израел подписаха споразумение за изграждането на многослойна система за противовъздушна, противоракетна и противодронна отбрана, наречена „Щитът на Ахил“, с бюджет около 3,035 млрд. евро и участие на 19 гръцки компании.
  • Системата ще обедини гръцките Patriot с израелските Spyder, Barak MX и David’s Sling, осигурявайки защита срещу заплахи на различни дистанции - от дронове до балистични ракети.
  • Ключов елемент ще бъде изкуственият интелект, който ще анализира и класифицира заплахите и ще предлага най-ефективната реакция, като системата ще свързва противовъздушната, противоракетната и противодронната отбрана.

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Гърция и Израел подписаха днес двустранно споразумение, което предвижда изграждането на комплексна система за противовъздушна, противоракетна и противодронна отбрана, съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

Споразумението беше подписано днес в Тел Авив. Бюджетът на програмата възлиза на 3 035 000 0000 евро като се предвижда в реализацията му да участват 19 гръцки компании.

"Израел и Гърция подписаха мащабно споразумение за "Щитът на Ахил", споразумение, на базата на което Израел ще изгради многопластова система за въздушна отбрана, базирана на архитектурата на израелските системи", се посочва в съобщение на израелското министерство на отбраната по повод парафирането на документа, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

В съобщението на министерството се отбелязва още, че Израел ще продаде на Гърция противоракетни системи на стойност 26 милиона евро, предаде Ройтерс.    

Системата за противовъздушна защита "Щитът на Ахил" ще съчетава наличната гръцка военна техника, включително системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) и безпилотните летателни апарати, разположени във военни обекти на островите и на континенталната част на страната, с израелски системи за противовъздушна отбрана. Сред тях са самоходните системи за близък обсег "Спайдър" (Spyder) на компанията "Рафаел" (Rafael), системите "Барак MX" (Barak MX) на "Израел аероспейс индъстрис" (Israel Aerospace Industries/IAI) за противодействие на заплахи със среден обсег, както и системата "Прашката на Давид" (David’s Sling), предназначена за прехващане на балистични ракети и други заплахи с голям обсег.

Системата ще оперира чрез софтуер, базиран на изкуствен интелект. Той ще идентифицира и класифицира потенциални заплахи и ще предлага най-ефективните начини за реакция. "Щитът на Ахил" ще бъде свързан с подсистеми, отговарящи за противоракетната отбрана, противодействието на дронове и по-широки операции по противовъздушна отбрана, които анализират данни без човешка намеса и посочват оптималния отговор.

Източник: БТА, Елена Дражева    
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