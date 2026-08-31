Свят

Откриха замразено бебе в куфар в Атина

28-годишна жена твърди пред властите, че бебето е нейно, че е починало преди осем месеца и че го е държала във фризера

Надежда Неменски Надежда Неменски

31 август 2026, 14:26
Откриха замразено бебе в куфар в Атина
Източник: Thinkstock/Guliver

З ловещо откритие направиха полицаи от мотопатрул от отряда за бързо реагиране DIAS  в неделя следобед в апартамент в квартал Кипсели, Атина. Тялото на мъртво бебе, на възраст приблизително 7 до 8 месеца, беше намерено в куфар.

Всичко започва, когато собственикът на имота, отдаван под краткосрочен наем, се обажда за помощ на полицията, оплаквайки се, че наемателите отказват да платят наема, и изразявайки съмнения за употреба на наркотици в имота, съобщава гръцкото издание Ta Nea.

След това собственикът слиза на улицата и спира полицаи от отряда DIAS, които преминават през района, разказва им същото и ги отвежда до апартамента.

Разследването на DIAS и арестите

В апартамента на улица „Тасос“ полицаите откриват шестима души: 43-годишен грък, 28-годишната му германска партньорка, трите им деца (на 15, 12 и 9 години) и 26-годишен афганистанец.

При обиска у двамата мъже и 15-годишното момиче са намерени малки количества наркотици, поради което тримата са задържани. Полицаите ги отвеждат в участъка и се връщат, за да продължат претърсването на жилището.

Когато обаче отново влизат в апартамента, полицаите виждат 28-годишната жена с другите две деца да си събират куфарите и да се готвят да си тръгнат.

Шокиращата находка

При отварянето на един от куфарите полицаите се изправят пред осеммесечно бебе в контейнер. По информация, която прави находката още по-ужасяваща, нещастното бебе е било замразено и внимателно скрито сред лични вещи.

28-годишната жена твърди пред властите, че бебето е нейно, че е починало преди осем месеца и че го е държала във фризера. Полицаите задържат и останалите хора, които са се намирали в апартамента.

Полицейското разследване разкрива също, че 15-годишното момиче е бременна от 26-годишния, който заяви, че е неин партньор. Извикан е съдебен лекар, който да прегледа тялото на бебето и да установи причината за смъртта.

Случаят е поет от Дирекцията за сигурност на Атика, която провежда предварителното разследване на инцидента. За трагичния случай вече е уведомен дежурният прокурор. Според гръцката национална телевизия ERT задържаните постоянно променят показанията си.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Ta Nea    
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