„Ще го разглезиш“: 6 мита за сигурната привързаност, в които родителите все още вярват

За сигурната привързаност се говори все повече, но заедно с полезната информация се разпространяват и много митове. Те често създават усещането, че родителят трябва да спазва десетки правила, за да не „сгреши“ и да не навреди на детето.

Истината е по-спокойна: сигурната привързаност се изгражда постепенно, чрез ежедневните отношения между детето и възрастните, които се грижат за него. Тя не изисква съвършенство.

Ето шест от най-често срещаните митове.

„Ще го разглезиш, ако го вземаш при всеки плач“

Бебето не плаче, за да манипулира родителя. Плачът е начинът, по който то сигнализира, че има нужда от храна, сън, топлина, близост или успокоение.

Когато родителят отговаря на тези сигнали, той не „разваля“ детето. Постепенно му показва, че когато има нужда от помощ, някой може да откликне.

Това не означава, че родителят трябва да реагира перфектно всеки път. Никой не може.

Източник: „Ох, на мама!“

„Майката трябва да е единственият човек, от когото детето търси утеха“

Детето може да има близка и сигурна връзка с повече от един човек.

Бащата, бабата, дядото или друг възрастен, който редовно се грижи за него, също могат да бъдат важни фигури в живота му.

Споделената грижа не означава по-слаба връзка с майката. Напротив - тя може да даде на детето повече възможности да се чувства спокойно и защитено.

Източник: „Ох, на мама!“

„Ако не сме го направили правилно в началото, вече е късно“

Не съществува магически момент, след който връзката между родител и дете не може да бъде подобрена.

Първите месеци могат да бъдат трудни по много причини - медицински проблеми, преждевременно раждане, изтощение, силен стрес или трудности в семейството.

Връзката се развива във времето. Това означава, че тя може да бъде укрепвана и възстановявана и след труден период.

Източник: istock

„Сигурно привързаното дете не плаче“

Сигурната привързаност не означава липса на плач или негативни емоции.

Дори дете, което се чувства сигурно, може да плаче, да се ядосва и да има трудни моменти.

Важното е да знае, че има възрастен, към когото може да се обърне, когато му е трудно.

Източник: „Ох, на мама!“

„Ако майката работи, детето няма да има сигурна привързаност“

Работата сама по себе си не определя качеството на връзката между родителя и детето.

Много деца прекарват част от деня в ясла или детска градина, а други са с баба, дядо или друг близък човек.

По-важни са стабилността, предвидимостта и качеството на взаимодействието. Понякога краткото време, в което родителят е напълно ангажиран с детето, може да бъде много ценно.

Източник: „Ох, на мама!“

„Трябва винаги да съм спокоен и да реагирам правилно“

Невъзможно е да бъдем спокойни през цялото време.

Родителите се уморяват, ядосват се и понякога реагират по начин, за който след това съжаляват.

Една трудна ситуация не определя цялата връзка. Важно е след нея да има възстановяване - разговор, прегръдка, извинение и отново свързване.

Източник: „Ох, на мама!“

Не е нужно да бъдете перфектни

Сигурната привързаност не се изгражда от един-единствен жест и не се разрушава от една грешка.

Тя се създава в ежедневието, когато детето е чуто, утешено, насърчено и прието. Когато родителят поставя граници, но остава близо. И когато след труден момент двамата отново намират път един към друг.

Затова може би най-важното послание към родителите е просто: не е нужно да бъдете перфектни. Нужно е да бъдете достатъчно често до детето си.

Темата за сигурната привързаност ще бъде сред акцентите и на предстоящото събитие за бременни и родители на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо на 26 септември в Конгресния център на Международен панаир - Пловдив, където родители ще могат да получат още полезни съвети от доказани специалисти.

А в деня на събитието ви очаква и томбола с атрактивни награди!

Очакваме ви!

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , Greno , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ .