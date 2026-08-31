България

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

Става дума за 42-годишния Асен Колев, известен с прякора Пуйката, и 33-годишния Валентин Кирилов, познат като Хастара

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 14:16
Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама мъже са задържани във връзка с кражба на луксозен автомобил от столичния квартал „Студентски град“. Става дума за 42-годишния Асен Колев, известен с прякора Пуйката, и 33-годишния Валентин Кирилов, познат като Хастара, предаде NOVA.

Удар по автокрадците в София: Арестуваха Ванко при зрелищна акция

Автомобилът е откраднат на 29 август. След като установил липсата му, собственикът подал сигнал в полицията и започнало издирване.

В рамките на 24 часа служители на СДВР, Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР в Перник успели да открият откраднатото возило. Колата е намерена в района на пернишкото село Студена.

Трима задържани при акция срещу автокражби

В хода на разследването са задържани двамата мъже - на 42 и 33 години. Те са оставени в ареста за срок до 72 часа предвид възможността да извършат престъпление, тъй като вече са осъждани.

Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
кражба на автомобил автокрадци полицейска акция задържани СДВР София Студентски град Перник Асен Колев - Пуйката Валентин Кирилов - Хастара
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

"Мъжът блъскаше колите по улицата": Съседи разказват за убийството на младата жена в София

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

carmarket.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 1 ден
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 1 ден
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 1 ден
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

България Преди 8 минути

Полицията е иззела оръжието и гилзите, срещу младежа е образувано бързо производство

Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост

Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост

България Преди 15 минути

Окончателните искания за плащане трябва да се внесат до 30 септември, а всички преводи от ЕК ще приключат до края на 2026 г.

Лиляна Панова Йорданова

Спешно издирване: 78-годишна жена от село Горна Диканя напусна дома си и изчезна

България Преди 29 минути

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

България Преди 36 минути

Той от своя страна я блъснал, при което жената паднала и ударила главата си

Отбранителен щит

Гърция и Израел изграждат „Щита на Ахил“ за €3 млрд. срещу ракети и дронове

Свят Преди 36 минути

Новата система ще обедини Patriot, Spyder, Barak MX и David’s Sling и ще използва изкуствен интелект

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

България Преди 42 минути

Според изпълнителния директор честите промени създават непредвидима среда за бизнеса

Зловещо откритие в Атина: Откриха замразено бебе в куфар

Зловещо откритие в Атина: Откриха замразено бебе в куфар

Свят Преди 42 минути

28-годишна жена твърди пред властите, че бебето е нейно, че е починало преди осем месеца и че го е държала във фризера

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

България Преди 1 час

Сред най-сложните съоръжения по трасето са големите виадукти, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков

<p>Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева влезе в &bdquo;Игри на волята&ldquo;</p>

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

След челен сблъсък с дрогиран шофьор и черна прогноза, че никога няма да ходи, 42-годишната 4-кратна шампионка по катерене и каскадьорка Мария Георгиева успя да се възстанови физически и влезе в племето на Вулканите в „Игри на волята“ 8

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

България Преди 1 час

Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

България Преди 1 час

Мъжът е загинал на място

Ратко Младич

„Касапинът от Босна“ ще бъде погребан с държавни почести

Свят Преди 1 час

Осъденият за геноцид босненско-сръбски генерал почина на 84 години в ареста на ООН в Хага

Българин се удави в Гърция

Българин се удави в Гърция

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в морето край Ксанти

<p>Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в &bdquo;Игри на волята&ldquo;, за да докаже, че не е &bdquo;нърд&ldquo;</p>

Геният от Вулканите: 19-годишният Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в „Игри на волята“, за да докаже, че не е „нърд“

Любопитно Преди 1 час

Роден в Ню Йорк, син на англичанин и българка и студент в „Канадския Харвард“, 19-годишният гений по машинно инженерство Матей Къркбрайд влезе в племето на Вулканите в „Игри на волята“ 8, за да превземе Арената с точен ум и сарказъм

Г-20 се събира под сянката на войната, митата и рекордния дълг на САЩ

Г-20 се събира под сянката на войната, митата и рекордния дълг на САЩ

Свят Преди 2 часа

Скот Бесънт ще настоява за по-твърди мерки срещу Иран, докато световните финансови лидери търсят отговор на растящото търговско напрежение и скъпата енергия

Снимката е илюстративна

Необичайно съжителство: Мечки окупираха басейна на семейство в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Черни мечки посещават дома няколко пъти седмично, а стопаните споделят как живеят безопасно редом с дивите животни

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Самодивските езера – едно от най-живописните кътчета на Пирин

sinoptik.bg
1

Гургулиците и пъдпъдъците у нас намаляват

sinoptik.bg

„Ще го разглезиш“ и още 5 мита за сигурната привързаност, които е време да забравим

Edna.bg

Мирела Илиева: С Юлиан мога и да се смея, и да плача

Edna.bg

Моуриньо със закачка към журналистите: Колко струваше Диоманде?

Gong.bg

Какво се случва с Джокович?

Gong.bg

Експертизите по делото „Слънчев бряг“: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Nova.bg

„Игри на волята“ стартира есенния сезон на NOVA с безкомпромисна преднина

Nova.bg