Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

Д вама мъже са задържани във връзка с кражба на луксозен автомобил от столичния квартал „Студентски град“. Става дума за 42-годишния Асен Колев, известен с прякора Пуйката, и 33-годишния Валентин Кирилов, познат като Хастара, предаде NOVA.

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Автомобилът е откраднат на 29 август. След като установил липсата му, собственикът подал сигнал в полицията и започнало издирване.

В рамките на 24 часа служители на СДВР, Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР в Перник успели да открият откраднатото возило. Колата е намерена в района на пернишкото село Студена.

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В хода на разследването са задържани двамата мъже - на 42 и 33 години. Те са оставени в ареста за срок до 72 часа предвид възможността да извършат престъпление, тъй като вече са осъждани.

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Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.