Първо посещение на Макрон: Нотр Дам в Париж отвори врати пет години след пожара

Д нес светът за първи път ще може да погледне към великолепната нова Нотр Дам, тъй като президентът на Франция Еманюел Макрон провежда телевизионна обиколка по повод предстоящото откриване на катедралата.

Снимки от посещението на Макрон може да разгледате в нашата галерия.

Пет години и половина след опустошителния пожар през 2019 г. готическото бижу на Париж е спасено, ремонтирано и обновено - и обещава на посетителите да им предложи спираща дъха визуална наслада.

Президентът - придружаван от съпругата си Брижит и архиепископа на Париж Лоран Улрих - поставя началото на програма от церемонии, чиято кулминация ще бъде официалното „влизане“ в катедралата на 7 декември и първата католическа меса на следващия ден.

След като му бъдат показани най-интересните моменти от обновяването на сградата на стойност 700 млн. евро (582 млн. паунда) - включително масивните греди на покрива, които заместват средновековната конструкция, унищожена от пожара - той ще произнесе благодарствена реч пред около 1300 майстори и жени, събрани в наоса.

Обновеният интериор на Нотр Дам е пазен в строга тайна - през годините са публикувани само няколко снимки, които показват напредъка на ремонтните дейности.

Но хората, които са били вътре наскоро, казват, че преживяването е вдъхновяващо, а катедралата е издигната с нова яснота и яркост, които рязко контрастират с проникващия преди мрак.

Около 600 пожарникари се бориха с пламъците в продължение на 15 часа.

В един момент се появиха опасения, че осемте камбани в северната кула са застрашени от падане, което би довело до срутване на самата кула и вероятно на голяма част от стените на катедралата.

Paris's Gothic jewel, Notre-Dame, to reopen five years after fire https://t.co/Fi4BqiVODW