САЩ: Тръмп все още се интересува от сделка за мир в Украйна, но е готов да се откаже

А мериканският президент Доналд Тръмп ще се откаже от опитите да посредничи за мирно споразумение между Русия и Украйна, ако до дни няма ясни признаци, че може да бъде постигнато такова споразумение, заяви днес държавният секретар на САЩ Марко Рубиои, цитиран от Ройтерс, след среща с европейски и украински лидери в Париж.

"Не възнамеряваме да продължаваме тези усилия седмици и месеци наред, така че трябва да преценим много бързо, и говоря за броени дни, дали това е осъществимо или не през следващите няколко седмици. Ако е постижимо - участваме. Ако не е - имаме и други приоритети, върху които да се съсредоточим", каза Рубио пред журналисти, преди да отпътува от парижкото летище "Бурже" за Вашингтон.

Държавният секретар отбеляза, че президентът Тръмп все още се интересува от сделка, но е готов да се откаже, ако няма непосредствени признаци за напредък.

В предизборната си кампания Тръмп обеща да сложи край на войната в рамките на първите си 24 часа в Белия дом. Той се изказа по-умерено при встъпването си в длъжност, предлагайки сделка до април или май, тъй като пречките се оказаха повече.

